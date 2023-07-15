Рынок жилой недвижимости Одессы: состояние, цены и спрос — Finance.ua

Рынок жилой недвижимости Одессы: состояние, цены и спрос Сегодня 13:00 — Недвижимость

Рынок жилой недвижимости Одессы: состояние, цены и спрос

Рынок жилой недвижимости Одессы восстанавливается, а количество сделок на первичном и вторичном рынках на сегодняшний день достигает примерно трети довоенных показателей.

Об этом сообщила CEO агентства недвижимости Dominanta Анна Гусейнова агентству «Интерфакс-Украина».

«Во втором квартале 2023 года одесский рынок жилой недвижимости вышел на 30% объемов до начала войны», — объясняет ситуацию на рынке недвижимости Одессы Гусейнова.

В прошлом году на вторичном рынке Одессы, согласно данным Минюста, было продано примерно 100 тыс. кв. м жилья, что втрое ниже результатов 2021 года.

«Первичный рынок пострадал еще сильнее. Согласно данным опросов девелоперов, продажи за 2022 год снизились в целом в 8−12 раз по сравнению с довоенными объемами», — сообщила Гусейнова.

В то же время она отметила постепенное возобновление интереса к первичной недвижимости в 2023 году. Однако преобладающий до войны спрос на квартиры в новостройках сейчас составляет пока только 14% против 63% к февралю 2022 года.

«В прошлом году у нас практически не было запросов на строящиеся в Одессе объекты. Первые соглашения в таких объектах появились в январе 2023-го, мы видим постепенное восстановление спроса», — сообщила она.

В общем, одесские девелоперы по возможности строят и выполняют свои обязательства перед инвесторами. По результатам прошлого года введено в эксплуатацию 0,7 млн. кв. м. жилья. Это на 35% ниже довоенного 2021 года, но выше на 0,51 млн. кв. м по сравнению с 2020 годом. В то же время, средние гривневые цены после февраля 2022 года выросли на 38%, с 26 до 36,1 тыс. грн/кв. м.

Средний чек, по данным компании, вырос с начала военного вторжения на 0,5 млн грн и весной достиг 1,94 млн грн. После проседания к середине 2022 года до 1,1 млн грн с 1,48 млн грн в начале года до его завершения он возобновился до 1,8 млн грн, приводит данные эксперт.

Большая часть покупателей выбирают жилье «для себя», а не для сдачи в аренду, многие из покупателей — из других городов.

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