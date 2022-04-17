Рынок труда восстанавливается: какую работу чаще всего предлагают украинцам — Finance.ua
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Рынок труда восстанавливается: какую работу чаще всего предлагают украинцам

Сегодня 13:00Личные финансы
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Аналитики портала robota.ua проанализировали рынок труда после 50 дней войны: что с вакансиями и кандидатами, как ведут себя соискатели и работодатели.

Активность работодателей

Спрос на специалистов прогнозированно резко снизился с начала боевых действий и продолжал падать до начала апреля. На графике ниже, отражающем активность работодателей и кандидатов, можно выделить три основные фазы.
Рынок труда восстанавливается: какую работу чаще всего предлагают украинцам
  • Фаза 1 (довоенный период, 01.02 — 23.02): в этот период на рынке видна уверенность игроков рынка. Количество вакансий и резюме находятся в здоровом балансе. Рынок двигается вперед, за трендом.
  • Фаза 2 (кризис и неопределенность, 24.02 — 05.04) показывает панику, неопределенность, снижение спроса на товары и услуги, проблемы с логистикой и непосредственную реакцию на боевые действия. Здесь эксперты отмечают ответ бизнеса на ситуацию. В этот период не было понимания, как вести себя и что делать дальше. Бизнес включил режим максимальной экономии и замер. Логично, что приоритет расходов на поиск персонала у кого-то сместился на «последние» строчки бюджета, а у кого-то и полностью был исключен из повестки дня.
  • Фаза 3 (адаптация, 05.04 — настоящее время) — бизнес приходит в себя и приспосабливается к новым реалиям. Начинает частично или полноценно возобновляться работа на территориях, где нет боевых действий, происходит релокация предприятий в западные области страны, государство запускает программы поддержки.
Лучшая ситуация с вакансиями от довоенного уровня — в Закарпатской области. Бизнес-ритм там пострадал меньше (насколько это возможно): по состоянию на 1 февраля в Закарпатье было около 700-800 вакансий. На 14 апреля вакансий около 200.
Если говорить об общем количестве вакансий, то в лидерах Киев и Киевская область, а также Львов.
Киев и область сначала были ядром бизнес-активности в стране, а после освобождения региона постепенно восстанавливается и его активность.
Львов был все время в первых позициях по количеству вакансий, а учитывая, что значительную часть внутренней миграции этот город взял на себя, импульсом роста здесь стали вакансии в сфере обслуживания, розничной торговли, маркетинга. Также, будучи сейчас по сути гуманитарным хабом, во Львове и Львовской области много вакансий из сферы складского направления и логистики.

Вакансии в разрезе бизнес-направлений

Изменения затронули и структуру вакансий. Здесь много переменных, но, прежде всего, это фактическая потребность бизнеса в специалистах.
Рынок труда восстанавливается: какую работу чаще всего предлагают украинцам
Розничная торговля остается на первых строчках рейтинга из-за критической важности направления. Подавляющее большинство вакансий на нем — продуктовый ритейл. Дефицит специалистов здесь ощущался всегда, а с учетом того, что в этом направлении был задействован высокий процент женщин, мигрировавших в более безопасные районы, ситуация с подбором кадров становится все более актуальной.
Самые популярные профессии в секторе розничной торговли:
  • Продавец-консультант;
  • Управляющий магазином;
  • Кассир;
  • Грузчик;
  • Охранник.
В лидерах — ІТ-отрасль. С одной стороны, в ней так же, как и по всей стране, поиск новых сотрудников поставлен на паузу, и количество вакансий сократилось. ІТ-компании пытаются сохранить людей, поскольку это их основной актив, а бюджет найма перенаправляется на поддержку существующей команды.
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Спрос по специальностям весьма разновекторный. Если сфокусировались на субнаправлениях, то их востребованность в порядке убывания:
  • Веб-разработка;
  • Game development;
  • QA;
  • Project management;
  • Техническая поддержка.
Лидером по количеству вакансий после ІТ стало направление транспорт и логистика.
Самые популярные профессии в секторе транспорта и логистики
  • Водитель;
  • Экспедитор;
  • Диспетчер;
  • Менеджер по грузоперевозкам;
  • Менеджер по международным перевозкам.
Направления «дистрибуция» и «производство» и до войны были все время в топе по количеству вакансий, а сейчас просто сократили свою потребность, заморозив поиск и найм, где это возможно.

Активность кандидатов

По состоянию на 50-й день войны в Украине, активность кандидатов составляет около 60% довоенного уровня, а в некоторых областях Украины она вышла на уровень активности начала февраля, когда не было боевых действий.
Рынок труда восстанавливается: какую работу чаще всего предлагают украинцам
Карта отображает в процентах количество новых резюме на 50-й день войны от довоенного уровня. Лидеры — западные области Украины. Особо выделяются Львовская, Тернопольская, Хмельницкая области и Закарпатье.
Почему они? Согласно официальным данным ОВА и оценке МОМ, именно эти области приняли наибольшее количество ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Общее количество ВПЛ в Украине составляет около 7 млн человек. Все эти люди в разной степени ищут работу или будут искать ее в краткосрочной перспективе. Эта же проблема, но в среднесрочной перспективе, коснется и неперемещенных лиц.
Согласно исследованию, главной потребностью большинства ВПЛ были деньги — так ответили 56%. Для тех, кто не является ВПЛ, основную потребность также составляют деньги, но процент респондентов ниже — 45%.
Где наиболее активно ищут работу:
  • 64% — торговля
  • 63% — водители и курьеры;
  • 74% — продажи по телефону и колл-центр;
  • 107% — маркетинг;
  • 112% — ІТ.

Что с заработной платой на рынке?

Значительных изменений с заработной платой не произошло (в контексте найма специалистов). Пожелания по заработной плате у 98% кандидатов остались без изменений.
Опубликованы вакансии, где указана заработная плата, колеблются от довоенного уровня в промежутке 5% — 10% (как в большую, так и в меньшую сторону). Существенные изменения в заработной плате в начале войны коснулись только водителей. Им предлагали заработные платы на 30%-40% выше средней зарплаты от уровня довоенного рынка.
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По материалам: Finance.ua
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