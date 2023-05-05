Рынок труда в Украине во время полномасштабной войны — прогнозы НБУ — Finance.ua
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Рынок труда в Украине во время полномасштабной войны — прогнозы НБУ

Казна и Политика
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Оценка влияния полномасштабной войны на рынок труда осложнена в условиях отсутствия соответствующей официальной статистики и требует дополнительных методов исследований. Таковы данные и результаты ряда опросов населения.
Об этом пишет НБУ в отчете.
На основе данных НБУ уточнил оценку уровня безработицы в 2022 году. Дополнительно с применением probit-моделей НБУ оценил вероятность обретения статуса безработного в зависимости от социально-демографических характеристик. Важнейшими из них по результатам расчетов оказались возраст, место жительства, уровень образования и регион проживания.
Прямой эффект полномасштабного вторжения — увеличение вероятности стать безработным во всех регионах Украины. Зато освобождение территорий оказало непосредственное и ощутимое влияние на снижение этой вероятности.
Альтернативные оценки рынка труда подтвердили не только значительное повышение безработицы в Украине после полномасштабного вторжения, но и положительную динамику на рынке труда во втором полугодии. Основываясь на полученных данных, НБУ улучшил оценку безработицы в 2022 году до 21,1% (с 25,8%).
«Несмотря на оживление рынка труда, возобновление занятости в I квартале 2023 года притормозило. В целом в I квартале 2023 года уровень безработицы оценен в около 20%», — говорится в отчете.

Справка Finance.ua:

  • рынок труда стремительно восстанавливается, что создает новые вызовы для работодателей, главный из которых — дефицит квалифицированных кадров. Об этом свидетельствует аналитика Work.ua;
  • по данным системы управления наймом (СУН) Work.ua, в апреле зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9% больше, чем в марте. Фактически, сейчас рынок труда находится почти на уровне апреля 2021 года (в апреле 2022 — 16 046 вакансий).
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По материалам:
Finance.ua
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