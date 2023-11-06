Рынок труда «голубых воротничков» в Украине восстановился на 113% — Finance.ua

Рынок труда «голубых воротничков» в Украине восстановился на 113%
С начала полномасштабной войны по сентябрь 2023 года рынок труда восстановился на 92%. В то же время восстановление спроса и количества вакансий на профессии «голубых воротничков» произошло на 113%.
Об этом говорится в исследовании OLX Работа.
В топ-10 рабочих специальностей по количеству объявлений в сентябре 2023 года вошли: продавцы, водители, разнорабочие, повара, грузчики, швеи/портные, продавцы-консультанты, охранники, бариста и уборщики.
Больше всего откликов в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях от пользователей получили вакансии на следующие профессии:
- разнорабочий (около 150 тыс.);
- продавец (около 150 тыс.);
- водитель (более 100 тыс.);
- грузчик (50 тыс.);
- охранник (до 50 тыс.);
- продавец-консультант (до 50 тыс.);
- бариста (40 тыс.);
- повар (более 25 тыс.);
- строитель (25 тыс.);
- швея/портной (до 25 тыс.).
В период с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года можно проследить рост общей динамики по медианным зарплатам разных отраслей. Наибольший прирост заработной платы наблюдается в сельском и лесном хозяйстве/агробизнесе (увеличилась на 4250 грн/мес.) и охране/безопасности (увеличилась на 4800 грн/мес.).
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Что касается роста заработных плат в региональном разрезе, то наиболее весомые изменения в оплате труда произошли в:
- Киевской (увеличилась на 5 тыс.);
- Херсонской (увеличилась на 9 тыс.);
- Одесской (увеличилась на 2 тыс.);
- Львовской (увеличилась на 5 тыс.);
- Закарпатской (увеличилась на 1 тыс.);
- Тернопольской (увеличилось на 5 тыс.) областях.
За время полномасштабной войны выросло количество откликов на существующие вакансии в сфере «голубых воротничков». Наибольший прирост кандидатов состоялся в Хмельницкой (+136%), Киевской (+90%), Закарпатской (+87%), Львовской (+69%), Ровенской (+66%) и Черниговской (+58%) областях. Негативная динамика наблюдается в Донецкой (-65%), Херсонской (-64%), Луганской (-44%), Запорожской (-13%) и Николаевской (-11%) областях.
Значительный рост вакансий в сегменте «голубых воротничков» был зафиксирован во Львовской (+99%), Киевской (+90%), Хмельницкой (+81%), Днепропетровской (+76%) и Винницкой (+67%) областях. Отрицательный прирост наблюдается в Луганской (-33%), Херсонской (-25%) и Донецкой (-18%) областях.
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Наибольшее количество кандидатов на одну вакансию в период с февраля 2022 по сентябрь 2023 наблюдается в Киевской (+266%), Хмельницкой (+56%), Ровенской (+22%), Винницкой (+20%) и Одесской (+10%) областях. Негативная динамика была зафиксирована в Черновицкой (-52%), Закарпатской (-51%), Волынской (-49%), Полтавской (-36%) и Херсонской (-35%) областях.
Среди вакансий для социально-уязвимых слоев населения по количеству объявлений и откликов в топе находятся: продавец, водитель, менеджер по продажам, продавец-консультант и охранник. Общая тенденция инклюзивного трудоустройства уменьшается: по состоянию на сегодняшний день работодатели имеют в штате всего 23% лиц с инвалидностью и 14% лиц со статусом «участник боевых действий».
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