Рынок труда «голубых воротничков» в Украине восстановился на 113% — Finance.ua

Рынок труда «голубых воротничков» в Украине восстановился на 113% Сегодня 17:03 — Личные финансы

Рынок труда «голубых воротничков» в Украине восстановился на 113%

С начала полномасштабной войны по сентябрь 2023 года рынок труда восстановился на 92%. В то же время восстановление спроса и количества вакансий на профессии «голубых воротничков» произошло на 113%.

Об этом говорится в исследовании OLX Работа

В топ-10 рабочих специальностей по количеству объявлений в сентябре 2023 года вошли: продавцы, водители, разнорабочие, повара, грузчики, швеи/портные, продавцы-консультанты, охранники, бариста и уборщики.

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Больше всего откликов в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях от пользователей получили вакансии на следующие профессии:

разнорабочий (около 150 тыс.);

продавец (около 150 тыс.);

водитель (более 100 тыс.);

грузчик (50 тыс.);

охранник (до 50 тыс.);

продавец-консультант (до 50 тыс.);

бариста (40 тыс.);

повар (более 25 тыс.);

строитель (25 тыс.);

швея/портной (до 25 тыс.).

В период с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года можно проследить рост общей динамики по медианным зарплатам разных отраслей. Наибольший прирост заработной платы наблюдается в сельском и лесном хозяйстве/агробизнесе (увеличилась на 4250 грн/мес.) и охране/безопасности (увеличилась на 4800 грн/мес.).

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Что касается роста заработных плат в региональном разрезе, то наиболее весомые изменения в оплате труда произошли в:

Киевской (увеличилась на 5 тыс.);

Херсонской (увеличилась на 9 тыс.);

Одесской (увеличилась на 2 тыс.);

Львовской (увеличилась на 5 тыс.);

Закарпатской (увеличилась на 1 тыс.);

Тернопольской (увеличилось на 5 тыс.) областях.

За время полномасштабной войны выросло количество откликов на существующие вакансии в сфере «голубых воротничков». Наибольший прирост кандидатов состоялся в Хмельницкой (+136%), Киевской (+90%), Закарпатской (+87%), Львовской (+69%), Ровенской (+66%) и Черниговской (+58%) областях. Негативная динамика наблюдается в Донецкой (-65%), Херсонской (-64%), Луганской (-44%), Запорожской (-13%) и Николаевской (-11%) областях.

Значительный рост вакансий в сегменте «голубых воротничков» был зафиксирован во Львовской (+99%), Киевской (+90%), Хмельницкой (+81%), Днепропетровской (+76%) и Винницкой (+67%) областях. Отрицательный прирост наблюдается в Луганской (-33%), Херсонской (-25%) и Донецкой (-18%) областях.

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Наибольшее количество кандидатов на одну вакансию в период с февраля 2022 по сентябрь 2023 наблюдается в Киевской (+266%), Хмельницкой (+56%), Ровенской (+22%), Винницкой (+20%) и Одесской (+10%) областях. Негативная динамика была зафиксирована в Черновицкой (-52%), Закарпатской (-51%), Волынской (-49%), Полтавской (-36%) и Херсонской (-35%) областях.

Среди вакансий для социально-уязвимых слоев населения по количеству объявлений и откликов в топе находятся: продавец, водитель, менеджер по продажам, продавец-консультант и охранник. Общая тенденция инклюзивного трудоустройства уменьшается: по состоянию на сегодняшний день работодатели имеют в штате всего 23% лиц с инвалидностью и 14% лиц со статусом «участник боевых действий».

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НВ По материалам:

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