Рынок пшеницы: в Украине цены продолжают расти, а мировые — снижаются Сегодня 21:36 — Аграрный рынок

В Украине стабильная работа черноморского коридора снижает стоимость фрахта и страховые риски, что усугубляет экспортный спрос на пшеницу. В начале текущей недели в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой находились 39 кораблей, и еще 84 зайдут в порты в ближайшее время.

Об этом сообщают аналитики GrainTrade

Отмечается, что в текущем сезоне по состоянию на 7 января Украина экспортировала 7,804 млн т пшеницы (8,604 млн т за этот период в прошлом году), поэтому прогнозы экспорта могут повысить с 12,5 до 14−15 млн т.

Закупочные цены на фуражную пшеницу с доставкой в ​​порты Черного моря выросли до 158−160 $/т или 6500−6550 грн/т, а на продовольственную — до 180−185 $/т или 7500−7700 грн/т. Однако цены имеют потенциал к росту, учитывая повышение стоимости фуражной пшеницы с доставкой в ​​порты Румынии до 205−210 $/т.

Аналитики отмечают, что в понедельник, 8 января, цены на американскую пшеницу резко снизились на слухах об отмене китайскими покупателями ряда контрактов на пшеницу. Их не поддержали даже данные МСХ США об увеличении экспортных инспекций за период 29 декабря — 4 января на 77% по сравнению с предыдущей неделей до 491 тыс. т. В текущем сезоне США экспортировали 10,13 млн т пшеницы, что на 19% уступает прошлогодним темпам (12,1 млн т).

Мартовские фьючерсы 8 января упали:

• на 3,4% до 219,1 $/т — на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго; • на 2,1% до 226,1 $/т — на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити, • на 1,4% до 258,1 $/т — на твердый овраг HRS-пшеницы в Миннеаполисе, • на 1% до 218,5 €/т или 243,9 $/т — на пшеницу на парижской Euronext.

Рынок не отреагировал на прогнозы резкого похолодания в основных регионах выращивания пшеницы, поскольку оно будет кратковременным.

Эксперты биржи BAGE повысили прогноз урожая пшеницы в Аргентине до 15,1 млн т благодаря высокой урожайности, в то время как USDA оценивает его в 15 млн т.

«До пятницы рынок пшеницы будет оставаться в ожидании нового отчета USDA, поэтому значительных ценовых колебаний ожидать не стоит», — прогнозируют аналитики.

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