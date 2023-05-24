Рынок недвижимости набирает обороты: повлияет ли это на цены летом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок недвижимости набирает обороты: повлияет ли это на цены летом

Недвижимость
65
Рынок недвижимости набирает обороты: повлияет ли это на цены летом
Рынок недвижимости набирает обороты: повлияет ли это на цены летом
Как рассказывают эксперты, сейчас в Украине первичный рынок несколько отстает от вторичного из-за незначительного спроса. Следовательно, в мае ситуация с ценами на этом сегменте рынка была без изменений, впрочем, изменится ли ситуация в июне, читайте в тексте.
Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, в комментарии 24 Каналу рассказал, что в июне ситуация на первичном рынке вряд ли изменится коренным образом. Особенно это касается ценовой политики застройщиков.
Читайте также
По расчетам эксперта, в начале лета ценовая ситуация будет оставаться стабильной.
«На рынке возможны незначительные колебания стоимости квадратного метра: в пределах 1−1,5% в гривне и они будут в первую очередь зависеть от стадии готовности того или иного ЖК, его расположения, площади квартир и т. д.», — говорит Семенцов.
Ценовая стабильность на первичном рынке будет зависеть от 3 важных факторов:
  • низкий уровень инфляции (с начала года инфляция в стране менее 4%) и соответственно курса валют (с мая фиксируется достаточно оптимистическая тенденция «замораживания» наличного курса, который всего на 2−2,5% выше официального),
  • спроса на конкретные объекты,
  • стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ

Строительство постепенно восстанавливается, но есть нюансы

Как заметил Семенцов, рынок постепенно выходит на «плато». Это означает, что строительство жилья слабо, но все же набирает обороты.
В то же время примерно на 30% объектов, начатых еще до полномасштабного вторжения, строительные работы так и не возобновились.
Кроме того, маловероятно, что в июне заработают компенсационные сертификаты за разрушенное жилье или произойдет масштабный перезапуск государственной ипотеки «єОселя» с акцентом на первичный рынок, которые могли бы существенно увеличить спрос на новостройки. Но, эксперт добавляет, что при оптимистическом сценарии это может произойти ближе к концу лета.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.