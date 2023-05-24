Рынок недвижимости набирает обороты: повлияет ли это на цены летом — Finance.ua

Рынок недвижимости набирает обороты: повлияет ли это на цены летом Сегодня 09:44 — Недвижимость

Рынок недвижимости набирает обороты: повлияет ли это на цены летом

Как рассказывают эксперты, сейчас в Украине первичный рынок несколько отстает от вторичного из-за незначительного спроса. Следовательно, в мае ситуация с ценами на этом сегменте рынка была без изменений, впрочем, изменится ли ситуация в июне, читайте в тексте.

Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, в комментарии 24 Каналу рассказал, что в июне ситуация на первичном рынке вряд ли изменится коренным образом. Особенно это касается ценовой политики застройщиков.

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По расчетам эксперта, в начале лета ценовая ситуация будет оставаться стабильной.

«На рынке возможны незначительные колебания стоимости квадратного метра: в пределах 1−1,5% в гривне и они будут в первую очередь зависеть от стадии готовности того или иного ЖК, его расположения, площади квартир и т. д. », — говорит Семенцов.

Ценовая стабильность на первичном рынке будет зависеть от 3 важных факторов:

низкий уровень инфляции (с начала года инфляция в стране менее 4%) и соответственно курса валют (с мая фиксируется достаточно оптимистическая тенденция «замораживания» наличного курса, который всего на 2−2,5% выше официального),

спроса на конкретные объекты,

стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ

Строительство постепенно восстанавливается, но есть нюансы

Как заметил Семенцов, рынок постепенно выходит на «плато». Это означает, что строительство жилья слабо, но все же набирает обороты.

В то же время примерно на 30% объектов, начатых еще до полномасштабного вторжения, строительные работы так и не возобновились.

Кроме того, маловероятно, что в июне заработают компенсационные сертификаты за разрушенное жилье или произойдет масштабный перезапуск государственной ипотеки «єОселя» с акцентом на первичный рынок, которые могли бы существенно увеличить спрос на новостройки. Но, эксперт добавляет, что при оптимистическом сценарии это может произойти ближе к концу лета.

Телеканал 24 По материалам:

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