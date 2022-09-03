Рынок недвижимости: как украинцы арендовали жилье летом — Finance.ua

Рынок недвижимости: как украинцы арендовали жилье летом Сегодня 11:39 — Недвижимость

Рынок недвижимости: как украинцы арендовали жилье летом

Количество предложений по аренде жилья растет по всей Украине. Наибольшее количество предложений по количеству активных объявлений в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные аналитики украинского маркетплейса Dom.Ria

Рынок центра и запада Украины почти вернулся к довоенному уровню спроса. Однако если раньше больше рассматривали продажу, то сейчас преобладает аренда.

Инфографика: Dom.Ria

Сравнивая динамику весны и лета, количество объявлений в Киеве выросло на 370%.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 19 830 грн, на Закарпатье — 20 168 грн, а на Львовщине — 18 215 грн.

Инфографика: Dom.Ria

Многокомнатный дом в среднем можно арендовать за 94 018 грн на Киевщине, за 43 460 грн на Закарпатье и за 51 795 грн на Львовщине.

Относительно планов украинцев по поводу будущей покупки, по результатам опроса, в августе существенно вырос процент желающих приобрести жилье на стадии строительства. Лидером по покупке остается вторичное жилье.

Справка Finance.ua:

как свидетельствуют данные OLX Недвижимость, только 3% украинцев перестали арендовать жилье с началом полномасштабной войны, а почти 64% сейчас снимают квартиру;

аналитики портала ЛУН сообщали, что Закарпатская, Полтавская и Тернопольская области ставят рекорды по заинтересованности в аренде жилья. Цены за аренду в пересчете в долларах меньше, чем до войны, почти во всех регионах, кроме Полтавской (+307%) и Кировоградской (+83%), которые продолжают принимать беженцев с востока.



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