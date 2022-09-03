Рынок недвижимости: как украинцы арендовали жилье летом — Finance.ua
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Рынок недвижимости: как украинцы арендовали жилье летом

Недвижимость
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Рынок недвижимости: как украинцы арендовали жилье летом
Рынок недвижимости: как украинцы арендовали жилье летом
Количество предложений по аренде жилья растет по всей Украине. Наибольшее количество предложений по количеству активных объявлений в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом свидетельствуют данные аналитики украинского маркетплейса Dom.Ria.
Рынок центра и запада Украины почти вернулся к довоенному уровню спроса. Однако если раньше больше рассматривали продажу, то сейчас преобладает аренда.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
Сравнивая динамику весны и лета, количество объявлений в Киеве выросло на 370%.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 19 830 грн, на Закарпатье — 20 168 грн, а на Львовщине — 18 215 грн.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
Многокомнатный дом в среднем можно арендовать за 94 018 грн на Киевщине, за 43 460 грн на Закарпатье и за 51 795 грн на Львовщине.
Относительно планов украинцев по поводу будущей покупки, по результатам опроса, в августе существенно вырос процент желающих приобрести жилье на стадии строительства. Лидером по покупке остается вторичное жилье.

Справка Finance.ua:

  • как свидетельствуют данные OLX Недвижимость, только 3% украинцев перестали арендовать жилье с началом полномасштабной войны, а почти 64% сейчас снимают квартиру;
  • аналитики портала ЛУН сообщали, что Закарпатская, Полтавская и Тернопольская области ставят рекорды по заинтересованности в аренде жилья. Цены за аренду в пересчете в долларах меньше, чем до войны, почти во всех регионах, кроме Полтавской (+307%) и Кировоградской (+83%), которые продолжают принимать беженцев с востока.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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