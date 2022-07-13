Рынок насытится и сформирует запас бензина через полтора-два месяца — Кубраков Сегодня 19:34 — Энергетика

Рынок насытится и сформирует запас бензина через полтора-два месяца — Кубраков

Проблема с поставкой нефтепродуктов еще остается, но дефицита уже однозначно меньше.

Об этом в интервью изданию РБК-Украина сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения россии Украина потеряла основные источники поставки топлива.

«К этому добавляем, что ряд нефтебаз с запасами были разрушены и уничтожены. Дальше наложилась очень сложная логистика, ведь все горючее мы теперь берем с рынка Евросоюза и ввозим через границу с нашими соседями. Границы, количество единиц транспорта, бензовозов, цистерн — все это не рассчитано на обслуживание такой системы. Глобально ведь спрос не упал, люди вернулись в страну, посевная была, сейчас сбор урожая», — сказал Кубраков.

Поэтому, по его словам, проблема с поставками нефтепродуктов остается, ведь Украине нужно заместить сотни тысяч тонн топлива импортом.

«Да, экономика просела, деловая активность уменьшилась, но не в разы, а нам нужно заместить сотни тысяч тонн топлива импортом. В самом Евросоюзе тоже непростая ситуация, горючее не так просто найти и еще сложнее найти под него надежную нормальную логистическую конструкцию, чтобы оно попадало в Украину. Что произошло сейчас? Сейчас рынок скупил, наверное, все бензовозы, доступные в этой части мира. Посмотрите на наши трассы, все они так или иначе в бензовозах», — подчеркнул он.

Поэтому, отметил министр, максимально упрощены условия для перевозки нефтепродуктов.

«Мы сейчас максимально упростили и отменили все, что могли. Если кто хочет стать перевозчиком и зарегистрироваться, это все происходит по декларативному принципу. Только везите. Железная дорога — все, что доступно, везем все и всех, кого можно и откуда можно. Конечно, Дунай тоже свою роль сыграл», — сказал Кубраков.

Также он заверил, что сейчас ситуация на рынке дизельного топлива и сжиженного газа успокоилась.

«По бензину я считаю, что еще нужно полтора или два месяца, пока рынок насытится и сформирует запас. Пока дефицит сохраняется. Но он уже однозначно меньше», — подчеркнул Кубраков.

Укрінформ По материалам:

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