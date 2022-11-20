Рынок люксовых товаров будет расти, несмотря на опасения по поводу глобальной рецессии — FT Сегодня 23:01 — Мир

Рынок люксовых товаров будет расти, несмотря на опасения по поводу глобальной рецессии — FT

Покупатели продолжат тратить деньги на люксовые товары, несмотря на возможную глобальную рецессию, что, согласно новому исследованию, увеличит сектор стоимостью €353 млрд в следующем году как минимум на 3–8%.

Об этом пишет Financial Times.

Совместный прогноз аналитиков Bain&Co и Altagamma основан на еще одном хорошем году для люксовых товаров, когда продажи вырастут на 15% в 2022 году на фоне стремительного роста инфляции и карантинных ограничений в Китае.

Руководители ведущих компаний, производящих вещи в сегменте luxury, проявляют осторожный оптимизм по поводу недавних отчетов о прибылях и убытках: лидер сектора LVMH зафиксировал 19-процентный рост продаж в годовом исчислении в третьем квартале, а владелец Gucci группа Kering и его конкурент Hermès сообщили о росте 14%.

Хотя люксовые вещи не защищены от рецессии, они лучше подготовлены к финансовым потрясениям, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Это связано с тем, что в настоящее время продажи в большей степени сконцентрированы среди сверхбогатых людей, на чьи доходы вряд ли повлияет экономический спад.

COVID-19 заставил потребителей «привыкнуть к турбулентной экономической среде». Более того, дополнительные сбережения от пандемии — в размере €3 трлн по всему миру — также стимулировали покупки luxury-вещей.

Ожидается, что глобальный рост этого рынка еще больше ускорится после 2023 г., при этом Bain прогнозирует увеличение продаж на 60% с 2022 по 2030 год. Отмечается, что люди станут богаче в регионах, включая Индию, Южную Корею и Мексику, что приведет к появлению около 10 млн новых потребителей для этого люксового рынка.

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