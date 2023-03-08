Рынок компьютеров и планшетов в 2023 году ждет существенный спад — Finance.ua

Рынок компьютеров и планшетов в 2023 году ждет существенный спад Сегодня 05:13 — Технологии&Авто

Рынок компьютеров и планшетов в 2023 году ждет существенный спад

Мировые поставки персональных компьютеров и планшетов по итогам 2023 года упадут на 11,2% и составят 403,1 млн штук.

Таков прогноз исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Предыдущий прогноз, сделанный в декабре-2022, предполагал более умеренное снижение, до 429,5 млн.

Продажа ПК в 2023 году может снизиться на 10,7% — до 260,8 млн шт., планшетов — на 12%, до 142,3 млн шт.

Между тем в 2024 году аналитики прогнозируют возобновление поставок на 3,6%, до 417,7 млн. Среднегодовые темпы роста продаж компьютеров в период 2023-2027 годов ожидаются в районе 2,9%, при этом на рынке планшетов прогнозируется нулевая динамика.

«Коммерческий спрос со стороны компаний и образовательных учреждений остается источником оптимизма во всем прогнозном периоде, поскольку гибридный формат работы и инициативы по обеспечению компьютером каждого школьника увеличили размер целевого рынка», — заявил менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани.

Завершение обслуживания операционной системы Windows 10 будет стимулировать обновление парка компьютеров в 2024 и 2025 годах, а планшеты на ОС Android получат поддержку за счет спроса в образовательном сегменте, добавил он.

Тем временем потребительский спрос остается слабым на фоне укрепления доллара США и высокой инфляции во всем мире.

НВ По материалам:

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