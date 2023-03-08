Рынок компьютеров и планшетов в 2023 году ждет существенный спад — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок компьютеров и планшетов в 2023 году ждет существенный спад

Технологии&Авто
16
Рынок компьютеров и планшетов в 2023 году ждет существенный спад
Рынок компьютеров и планшетов в 2023 году ждет существенный спад
Мировые поставки персональных компьютеров и планшетов по итогам 2023 года упадут на 11,2% и составят 403,1 млн штук.
Таков прогноз исследовательской компании International Data Corporation (IDC).
Предыдущий прогноз, сделанный в декабре-2022, предполагал более умеренное снижение, до 429,5 млн.
Продажа ПК в 2023 году может снизиться на 10,7% — до 260,8 млн шт., планшетов — на 12%, до 142,3 млн шт.
Между тем в 2024 году аналитики прогнозируют возобновление поставок на 3,6%, до 417,7 млн. Среднегодовые темпы роста продаж компьютеров в период 2023-2027 годов ожидаются в районе 2,9%, при этом на рынке планшетов прогнозируется нулевая динамика.
«Коммерческий спрос со стороны компаний и образовательных учреждений остается источником оптимизма во всем прогнозном периоде, поскольку гибридный формат работы и инициативы по обеспечению компьютером каждого школьника увеличили размер целевого рынка», — заявил менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани.
Завершение обслуживания операционной системы Windows 10 будет стимулировать обновление парка компьютеров в 2024 и 2025 годах, а планшеты на ОС Android получат поддержку за счет спроса в образовательном сегменте, добавил он.
Тем временем потребительский спрос остается слабым на фоне укрепления доллара США и высокой инфляции во всем мире.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.