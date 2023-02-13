Рынок гибридов упал на четверть: самые популярные модели января — Finance.ua

Рынок гибридов упал на четверть: самые популярные модели января
В январе украинцы приобрели 797 гибридных легковых автомобилей, что на четверть меньше, чем годом ранее. В этом году в гибридном сегменте увеличилась доля новых автомобилей — 59% против 53% в январе 2022-го.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
На общем рынке новых легковых автомобилей, за прошлый месяц, «гибриды» охватили 16% продаж, тогда как в прошлом году только 11%.
В сегменте новых легковых автомобилей лидерами рынка гибридов стали:
- Mercedes-Benz GLE — 68 шт.;
- Тойота РАВ-4 — 64 шт.;
- Toyota Camry Hybrid — 32 шт.
В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками лидеры следующие:
- Ford Fusion US — 49 шт.;
- Toyota Prius — 43 шт.;
- Ford C-Max Hybrid — 31 шт.
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