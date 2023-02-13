Рынок гибридов упал на четверть: самые популярные модели января — Finance.ua

Рынок гибридов упал на четверть: самые популярные модели января Сегодня 09:45 — Личные финансы

Рынок гибридов упал на четверть: самые популярные модели января

В январе украинцы приобрели 797 гибридных легковых автомобилей, что на четверть меньше, чем годом ранее. В этом году в гибридном сегменте увеличилась доля новых автомобилей — 59% против 53% в январе 2022-го.

Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

На общем рынке новых легковых автомобилей, за прошлый месяц, «гибриды» охватили 16% продаж, тогда как в прошлом году только 11%.

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В сегменте новых легковых автомобилей лидерами рынка гибридов стали:

Mercedes-Benz GLE — 68 шт.;

Тойота РАВ-4 — 64 шт.;

Toyota Camry Hybrid — 32 шт.

В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками лидеры следующие:

Ford Fusion US — 49 шт.;

Toyota Prius — 43 шт.;

Ford C-Max Hybrid — 31 шт.

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