Рынок акций в россии обрушился после ударов по Польше — Finance.ua

Рынок акций в россии обрушился после ударов по Польше Сегодня 11:20 — Фондовый рынок

Рынок акций в россии обрушился после ударов по Польше

Индекс мосбиржи резко обвалился после ударов российскими ракетами по территории Польши. Поэтому в стране срочно созвали заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Акции российских компаний резко упали после сообщения об ударах по Польше.

Основные российские акции существенно снизились 15 ноября:

«Сбербанка» — на 4,81%;

«Газпрома» — на 4,29%;

Лукойлу — на 3,34%;

Новатека — на 4,36%;

«Яндекса» — на 5,69%.

Напомним, в Польше срочно созвали совещание комитета национальной безопасности после самой массированной ракетной атаки россии по территории Украины — две российские ракеты, скорее всего, пересекли воздушное пространство Польши. Об этом пишут в местном издании Gazeta Wyborcza.

В результате в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве на зерносушилке произошел взрыв, жертвами которого стали два человека.

Однако, в Пентагоне осторожно комментируют ситуацию в Польше. В частности, там не подтверждают то, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Польши. Однако никакие деталей там также не сообщали о российских ракетах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.