Рынок акций в россии обрушился после ударов по Польше — Finance.ua

Рынок акций в россии обрушился после ударов по Польше
Индекс мосбиржи резко обвалился после ударов российскими ракетами по территории Польши. Поэтому в стране срочно созвали заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Акции российских компаний резко упали после сообщения об ударах по Польше.
Основные российские акции существенно снизились 15 ноября:
- «Сбербанка» — на 4,81%;
- «Газпрома» — на 4,29%;
- Лукойлу — на 3,34%;
- Новатека — на 4,36%;
- «Яндекса» — на 5,69%.
Напомним, в Польше срочно созвали совещание комитета национальной безопасности после самой массированной ракетной атаки россии по территории Украины — две российские ракеты, скорее всего, пересекли воздушное пространство Польши. Об этом пишут в местном издании Gazeta Wyborcza.
В результате в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве на зерносушилке произошел взрыв, жертвами которого стали два человека.
Однако, в Пентагоне осторожно комментируют ситуацию в Польше. В частности, там не подтверждают то, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Польши. Однако никакие деталей там также не сообщали о российских ракетах.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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