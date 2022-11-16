Рынок акций в россии обрушился после ударов по Польше — Finance.ua
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Рынок акций в россии обрушился после ударов по Польше

Фондовый рынок
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Рынок акций в россии обрушился после ударов по Польше
Рынок акций в россии обрушился после ударов по Польше
Индекс мосбиржи резко обвалился после ударов российскими ракетами по территории Польши. Поэтому в стране срочно созвали заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Акции российских компаний резко упали после сообщения об ударах по Польше.
Основные российские акции существенно снизились 15 ноября:
  • «Сбербанка» — на 4,81%;
  • «Газпрома» — на 4,29%;
  • Лукойлу — на 3,34%;
  • Новатека — на 4,36%;
  • «Яндекса» — на 5,69%.
Напомним, в Польше срочно созвали совещание комитета национальной безопасности после самой массированной ракетной атаки россии по территории Украины — две российские ракеты, скорее всего, пересекли воздушное пространство Польши. Об этом пишут в местном издании Gazeta Wyborcza.
В результате в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве на зерносушилке произошел взрыв, жертвами которого стали два человека.
Однако, в Пентагоне осторожно комментируют ситуацию в Польше. В частности, там не подтверждают то, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Польши. Однако никакие деталей там также не сообщали о российских ракетах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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