Рынок акций Турции стал лидером роста в 2022 году. Инвесторы спасаются от рекордной инфляции — Finance.ua

Рынок акций Турции стал лидером роста в 2022 году. Инвесторы спасаются от рекордной инфляции Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Рынок акций Турции стал лидером роста в 2022 году. Инвесторы спасаются от рекордной инфляции

Фондовый рынок Турции стал мировым лидером роста в текущем году.

Об этом пишет Bloomberg.

Базовый индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) с начала года вырос на 78% в долларовом выражении.

В лирах индекс BIST 100 вырос с начала года более чем на 150%. Это лучший результат с 1999 года.

Фондовый рынок Турции достиг исторического максимума в ноябре 2022 года, поскольку частные инвесторы вкладываются в турецкие активы, чтобы защититься от высокой инфляции.

На торгах 16 ноября индекс Borsa Istanbul 100 вырос до нового рекорда — отметки 4784 пункта. На торгах 22 ноября индекс BIST 100 торговался на уровне 4734 пункта.

Внутренние инвесторы вкладывают средства в акции, поскольку центральный банк Турции осуществляет политику понижения процентных ставок для ускорения роста экономики, даже несмотря на то, что уровень инфляции в стране превысил 80%, отмечает агентство.

Турецкие акции, скорее всего, будут оставаться привлекательными для инвесторов, по крайней мере, в первой половине следующего года, даже когда инфляция в стране начнет снижаться, считает основатель стамбульской компании Sardis Research Consultancy Эврен Кирикоглу.

Напомним, инфляция в Турции начала ускоряться осенью 2021 года, когда курс лиры резко упал после понижения центробанком страны ставки до 14%.

В 2022 году рост цен еще больше подтолкнули экономические последствия российского вторжения в Украину и продолжающееся падение лиры. Валюта ослабла на 44% к доллару в 2021 году и упала еще почти на 30% в нынешнем.

В октябре инфляция в Турции впервые за 25 лет превысила 85%, и хотя центральный банк страны прогнозирует, что к концу года она может упасть до 65,2%, рост цен по-прежнему остается одним из самых высоких в мире.

Именно поэтому акции стали лидерами турецких инвесторов. По данным Центрального депозитария ценных бумаг Турции, количество счетов для торговли акциями, открытыми частными инвесторами, выросло в этом году на 32% до 3,1 млн по состоянию на 18 ноября.

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