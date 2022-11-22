Рынку электромобилей угрожаетдефицит графита. Поставщик Tesla предупредил о доминировании Китая — Finance.ua

Рынку электромобилей угрожаетдефицит графита. Поставщик Tesla предупредил о доминировании Китая Сегодня 02:44 — Технологии&Авто

Рынку электромобилей угрожаетдефицит графита. Поставщик Tesla предупредил о доминировании Китая

В ближайшее десятилетие рынок электромобилей ожидает острая нехватка графита. Причина — доминирующее положение на рынке китайских производителей.

Об этом сказал в интервью Financial Times Шон Вернер, гендиректор австралийской Syrah Resources, крупнейшего в мире производителя природного графита за пределами Китая и поставщика компании Tesla.

Основная проблема заключается в «непрозрачности» ценообразования на рынке, считает Вернер. По данным Международного энергетического агентства, в Китае добывается 65% и перерабатывается 85% графита, а шесть крупнейших мировых производителей анодных материалов — китайские компании.

Централизованный характер рынка графита означает, что соглашения по поставкам заключаются на двусторонней основе в рамках долгосрочных контрактов между производителями и покупателями.

Как отмечает издание, на биржах торгуются небольшие объемы минерала, что ограничивает прозрачность ценообразования. Кроме того, за развитием отрасли почти не следят аналитики, есть нехватка информации о будущих проектах, что затрудняет прогнозирование долгосрочных цен.

С ростом интереса к электромобилям спрос на используемый в производстве аккумуляторов графит может увеличиться втрое в течение ближайших четырех лет, отмечает FT.

Стоимость графита уже подскочила на треть по сравнению с показателями в прошлом году и достигла $740 за т, свидетельствуют данные ценового агентства Argus.

Потребность в альтернативных источниках графита также возросла после принятия в США закона о борьбе с инфляцией. По этому закону, производители электромобилей потеряют налоговые льготы после 2024 года, если на их заводах используются минералы, обрабатываемые или перерабатываемые «иностранной организацией, вызывающей беспокойство». К таким организациям США относят и компании из Китая.

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