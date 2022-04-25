Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года — Finance.ua

Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года

Сегодня 12:45 — Личные финансы

Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года

О возобновлении полетов над Украиной сообщает пресс- служба авиакомпании.

Забронировать билеты сейчас можно на 30-31 октября 2022 года на следующие направления (стоимость в один конец):

Вена — за 29 евро;

Милан — 33 евро;

Рим — 29 евро;

Барселона — 48 евро.

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Полеты Ryanair будут выполняться из киевского аэропорта «Борисполь». Рейсы авиакомпании запланированы до конца 2022 года. Сегодня также есть возможность забронировать рейсы и на 2023 год — на январь, февраль и март.

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