Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года — Finance.ua

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Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года
Сегодня 12:45 —
Личные финансы
28
Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года
О возобновлении полетов над Украиной сообщает пресс-
служба
авиакомпании.
Забронировать билеты сейчас можно на 30-31 октября 2022 года на следующие направления (стоимость в один конец):
Вена — за 29 евро;
Милан — 33 евро;
Рим — 29 евро;
Барселона — 48 евро.
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Полеты Ryanair будут выполняться из киевского аэропорта «Борисполь». Рейсы авиакомпании запланированы до конца 2022 года. Сегодня также есть возможность забронировать рейсы и на 2023 год — на январь, февраль и март.
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По материалам:
ТСН
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Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года
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