Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года — Finance.ua
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Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года

Сегодня 12:45Личные финансы
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Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 годаRyanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года
О возобновлении полетов над Украиной сообщает пресс-служба авиакомпании.
Забронировать билеты сейчас можно на 30-31 октября 2022 года на следующие направления (стоимость в один конец):
  • Вена — за 29 евро;
  • Милан — 33 евро;
  • Рим — 29 евро;
  • Барселона — 48 евро.
Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года
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Полеты Ryanair будут выполняться из киевского аэропорта «Борисполь». Рейсы авиакомпании запланированы до конца 2022 года. Сегодня также есть возможность забронировать рейсы и на 2023 год — на январь, февраль и март.

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По материалам: ТСН
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