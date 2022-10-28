Ryanair и Wizz Air продают билеты из Польши в Европу от 13 евро в два конца: куда можно улететь — Finance.ua

Ryanair и Wizz Air продают билеты из Польши в Европу от 13 евро в два конца: куда можно улететь Сегодня 17:12 — Личные финансы

Ryanair и Wizz Air продают билеты из Польши в Европу от 13 евро в два конца: куда можно улететь

Не все знают, но чтобы отхватить дешевый билет, не стоит ждать Черную пятницу и другие сезонные распродажи. Приобрести выгодное предложение можно в любое время, нужно только следить за скидками у известных лоукостеров.

Так, лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air обслуживают все дешевые рейсы. На их сайтах постоянно появляются бюджетные варианты перелетов в разные города Европы. Предлагаем для примера варианты рейсов из 5 городов Польши.

Улететь можно из Варшавы, Кракова, Катовице, Вроцлава и Гданьска в города Европы: Рига, Эйндховен, Болонья, Милан, Стокгольм, Вена, Будапешт, Турин, Бари, Кельн, Осло, Венеция, Форли, Дортмунд, Гамбург, Стокгольм и Копенгаген. Стоимость авиабилетов указана в обе стороны.

Варшава

Вена от 17 евро;

Рига от 18 евро;

Болонья от 22 евро;

Милан от 22 евро;

Будапешт от 22 евро;

Эйндховен от 25 евро;

Стокгольм от 26 евро.

Краков

Вена от 17 евро;

Турин от 25 евро;

Милан от 26 евро;

Бари от 28 евро.

Катовице

Форли от 13 евро;

Осло от 13 евро;

Дортмунд от 15 евро;

Кельн от 16 евро;

Венеция от 19 евро;

Милан от 21 евро.

Гданьск

Осло от 16 евро;

Гамбург от 16 евро;

Стокгольм от 17 евро;

Копенгаген от 17 евро;

Венеция от 22 евро;

Милан от 24 евро;

Вена от 24 евро.

Вроцлав

Турин от 13 евро;

Венеция от 24 евро;

Милан от 26 евро;

Дортмунд от 26 евро;

Болонья от 28 евро.

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Телеканал 24 По материалам:

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