Ryanair и Wizz Air продают билеты из Польши в Европу от 13 евро в два конца: куда можно улететь — Finance.ua

Ryanair и Wizz Air продают билеты из Польши в Европу от 13 евро в два конца: куда можно улететь
Не все знают, но чтобы отхватить дешевый билет, не стоит ждать Черную пятницу и другие сезонные распродажи. Приобрести выгодное предложение можно в любое время, нужно только следить за скидками у известных лоукостеров.
Так, лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air обслуживают все дешевые рейсы. На их сайтах постоянно появляются бюджетные варианты перелетов в разные города Европы. Предлагаем для примера варианты рейсов из 5 городов Польши.
Улететь можно из Варшавы, Кракова, Катовице, Вроцлава и Гданьска в города Европы: Рига, Эйндховен, Болонья, Милан, Стокгольм, Вена, Будапешт, Турин, Бари, Кельн, Осло, Венеция, Форли, Дортмунд, Гамбург, Стокгольм и Копенгаген. Стоимость авиабилетов указана в обе стороны.
Варшава
- Вена от 17 евро;
- Рига от 18 евро;
- Болонья от 22 евро;
- Милан от 22 евро;
- Будапешт от 22 евро;
- Эйндховен от 25 евро;
- Стокгольм от 26 евро.
Краков
- Вена от 17 евро;
- Турин от 25 евро;
- Милан от 26 евро;
- Бари от 28 евро.
Катовице
- Форли от 13 евро;
- Осло от 13 евро;
- Дортмунд от 15 евро;
- Кельн от 16 евро;
- Венеция от 19 евро;
- Милан от 21 евро.
Гданьск
- Осло от 16 евро;
- Гамбург от 16 евро;
- Стокгольм от 17 евро;
- Копенгаген от 17 евро;
- Венеция от 22 евро;
- Милан от 24 евро;
- Вена от 24 евро.
Вроцлав
- Турин от 13 евро;
- Венеция от 24 евро;
- Милан от 26 евро;
- Дортмунд от 26 евро;
- Болонья от 28 евро.
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