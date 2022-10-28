Ryanair и Wizz Air продают билеты из Польши в Европу от 13 евро в два конца: куда можно улететь — Finance.ua
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Ryanair и Wizz Air продают билеты из Польши в Европу от 13 евро в два конца: куда можно улететь

Личные финансы
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Ryanair и Wizz Air продают билеты из Польши в Европу от 13 евро в два конца: куда можно улететь
Ryanair и Wizz Air продают билеты из Польши в Европу от 13 евро в два конца: куда можно улететь
Не все знают, но чтобы отхватить дешевый билет, не стоит ждать Черную пятницу и другие сезонные распродажи. Приобрести выгодное предложение можно в любое время, нужно только следить за скидками у известных лоукостеров.
Так, лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air обслуживают все дешевые рейсы. На их сайтах постоянно появляются бюджетные варианты перелетов в разные города Европы. Предлагаем для примера варианты рейсов из 5 городов Польши.
Улететь можно из Варшавы, Кракова, Катовице, Вроцлава и Гданьска в города Европы: Рига, Эйндховен, Болонья, Милан, Стокгольм, Вена, Будапешт, Турин, Бари, Кельн, Осло, Венеция, Форли, Дортмунд, Гамбург, Стокгольм и Копенгаген. Стоимость авиабилетов указана в обе стороны.

Варшава

  • Вена от 17 евро;
  • Рига от 18 евро;
  • Болонья от 22 евро;
  • Милан от 22 евро;
  • Будапешт от 22 евро;
  • Эйндховен от 25 евро;
  • Стокгольм от 26 евро.

Краков

  • Вена от 17 евро;
  • Турин от 25 евро;
  • Милан от 26 евро;
  • Бари от 28 евро.

Катовице

  • Форли от 13 евро;
  • Осло от 13 евро;
  • Дортмунд от 15 евро;
  • Кельн от 16 евро;
  • Венеция от 19 евро;
  • Милан от 21 евро.

Гданьск

  • Осло от 16 евро;
  • Гамбург от 16 евро;
  • Стокгольм от 17 евро;
  • Копенгаген от 17 евро;
  • Венеция от 22 евро;
  • Милан от 24 евро;
  • Вена от 24 евро.

Вроцлав

  • Турин от 13 евро;
  • Венеция от 24 евро;
  • Милан от 26 евро;
  • Дортмунд от 26 евро;
  • Болонья от 28 евро.
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По материалам:
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