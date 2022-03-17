Ряд самых мощных юридических компаний мира закрывает свои офисы в рф — Finance.ua

Компании DLA Piper в своем заявлении от 14 марта сообщила: «В свете действий россии в Украине и возникшего гуманитарного кризиса, а также нашего дальнейшего решения не выступать за клиентов, связанных с российским государством, мы пришли к выводу, что сохранение присутствия в россии не отвечает нашим ценностям. Соответственно, после 17 лет пребывания в стране мы сворачиваем нашу деятельность и больше не будем иметь офисов DLA Piper в Москве и Санкт-Петербурге».
Компания Allen & Overy, которая была на российском рынке с 1993 года, также прекращает свою деятельность по причине незаконного и бессмысленного вторжения рф в Украину и возникшего в результате этого гуманитарного кризиса.
«Наши мысли остаются со всеми, кто в Украине и соседних странах больше всего пострадал от этого кризиса», — говорится в сообщении.
Также о сворачивании работы в рф сообщили компании Linklaters, Clifford Chance, Latham&Watkins.