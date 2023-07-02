Ряд мобильных компаний мира обязались перерабатывать не менее 20% проданных телефонов до 2030 года — Finance.ua

Ряд мобильных компаний мира обязались перерабатывать не менее 20% проданных телефонов до 2030 года Сегодня 03:08 — Фондовый рынок

Ряд мобильных компаний мира обязались перерабатывать не менее 20% проданных телефонов до 2030 года

Двенадцать глобальных операторов связи во вторник заявили, что обязуются до 2030 года принимать обратно и перерабатывать не менее 20% мобильных устройств, которые они продают клиентам.

Об этом сообщается в пресс-релизе отраслевой организации GSMA.

Британская BT Group, филиппинская Globe Telecom, GO Malta, французские Orange и Iliad, японская KDDI, португальская NOS, бельгийские и Proximus, кенийская Safaricom, сингапурская Singtel, испанская Telefonica и шведская Tele2 взяли на себя обязательства, что все собраны отремонтированы, повторно использованы или переданы на переработку.

Более 5 млрд телефонов, лежащих сейчас неиспользованными у потребителей по всему миру, могут быть направлены на переработку. Из них можно извлечь золото, палладий, серебро, медь, редкоземельные элементы и другие составляющие на сумму $8 млрд, а также достаточно кобальта для 10 млн аккумуляторов для электромобилей, отмечается в сообщении.

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