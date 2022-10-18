Ряд банков Кыргызстана прекращают обслуживать российские карты «Мир» — Finance.ua

Ряд банков Кыргызстана прекращают обслуживать российские карты «Мир» Сегодня 16:14 — Фондовый рынок

Ряд киргизских банков прекратили обслуживание российских банковских карт платежной системы «Мир» вслед за схожими шагами в Узбекистане и Казахстане.

Об этом сообщает киргизская служба Радио Свобода.

А именно, прекратили обслуживание российских банковских карт «Мир» такие банки как «Компаньон», «Дос Кредо Банк» и «Бакай Банк». На сайтах банков отмечается, что это произошло по «техническим причинам». Информации о возобновлении сервиса нет.

Ранее уже сообщалось, что киргизский банк «Компаньон», имеющий международных акционеров, прекратил прием карт «Мир» российских банков, ранее попавших под санкции.

После того, как на российские банки были наложены санкции, а международные платежные системы вышли с российского рынка, россияне пытаются обойти санкции и едут за банковскими картами в другие страны. Среди популярных направлений «карточного туризма» называют страны Центральной Азии — Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан.

Справка Finance.ua:

23 сентября в Узбекистане приостановлено обслуживание российской банковской карты «Мир». Перед этим, 21 сентября, Национальный банк Казахстана сообщил, что обслуживание карт «Мир» будет временно приостановлено в банкоматах страны.

Центробанк Шри-Ланки также заявил, что российская платежная система «Мир» не будет работать на территории страны из-за американских санкций.

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Економічна Правда По материалам:

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