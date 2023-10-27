РВС Банк выставил на продажу через OpenMarket 9 земельных участков в Киевской области — Finance.ua

РВС Банк выставил на продажу через OpenMarket 9 земельных участков в Киевской области
РВС Банк выставил через систему электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции) девять земельных участков в Киевской области.
Об этом говорится в сообщении OpenMarket, передают Українські Новини.
Целевое предназначение земельных участков: для ведения личного крестьянского хозяйства.
Самый дорогой земельный участок имеет площадь 7,4328 га.
Стартовая цена за него составляет 2 530 511 грн.
Участки находятся на территории Барышевского района (Бзовский поселковый совет), который находится в часе езды от Киева.
Аукционы стартуют 20 декабря 2023 года.
Аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) — это средство реализации и приобретения имущества через Интернет.
Онлайн-аукцион работает на всей территории Украины с 2014 года, а общая сумма продаж с начала работы составляет 21,2 млрд грн.
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