«RuTube, вероятно, исчез навсегда»: хакеры Anonymous говорят, что это они взломали российский видеосервис — Finance.ua

«RuTube, вероятно, исчез навсегда»: хакеры Anonymous говорят, что это они взломали российский видеосервис

Хакеры из объединения Anonymous заявили, что это они взломали российский видеосервис RuTube, и добавили, что он, вероятно, больше не восстановится.

Об этом группа хакеров написала в Twitter.

Anonymous взломал российскую видеоплатформу RuTube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, 90% резервной копии и кластера для восстановления баз сильно пострадали. Это значит, что RuTube, вероятно, исчез навсегда", — говорится в заявлении.

Справка Finance.ua:

утром 9 мая в телепрограммах российских спутниковых телеканалов появились антивоенные высказывания, также о кибератаке заявил российский видеохостинг RuTube;

российский видеохостинг RuTube, который из-за хакерской атаки 9 мая не работает, обратился к главе Минцифры Украины Федорову на украинском и пообещал новость о возобновлении RuTube «передать на эксклюзивных правах»;



по словам источника The Village Russia, близкого к команде RuTube, атака началась около пяти утра — в результате действий хакеров был «полностью удален код сайта», и теперь видеосервис «не подлежит восстановлению»;



при этом в RuTube отрицают потерю кода сайта после хакерской атаки. Но признали, что возобновление работы потребует больше времени, чем предполагалось



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