«RuTube, вероятно, исчез навсегда»: хакеры Anonymous говорят, что это они взломали российский видеосервис — Finance.ua

Anonymous взломал российскую видеоплатформу RuTube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, 90% резервной копии и кластера для восстановления баз сильно пострадали.
Это значит, что RuTube, вероятно, исчез навсегда", — говорится в заявлении.
Справка Finance.ua:
утром 9 мая в телепрограммах российских спутниковых телеканалов появились антивоенные высказывания, также о кибератаке заявил российский видеохостинг RuTube;
российский видеохостинг RuTube, который из-за хакерской атаки 9 мая не работает, обратился к главе Минцифры Украины Федорову на украинском и пообещал новость о возобновлении RuTube «передать на эксклюзивных правах»;
по словам источника The Village Russia, близкого к команде RuTube, атака началась около пяти утра — в результате действий хакеров был «полностью удален код сайта», и теперь видеосервис «не подлежит восстановлению»;
при этом в RuTube отрицают потерю кода сайта после хакерской атаки. Но признали, что возобновление работы потребует больше времени, чем предполагалось