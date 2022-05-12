«RuTube, вероятно, исчез навсегда»: хакеры Anonymous говорят, что это они взломали российский видеосервис — Finance.ua
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«RuTube, вероятно, исчез навсегда»: хакеры Anonymous говорят, что это они взломали российский видеосервис

12.05.2022, 02:11Технологии&Авто
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Хакеры из объединения Anonymous заявили, что это они взломали российский видеосервис RuTube, и добавили, что он, вероятно, больше не восстановится.
Об этом группа хакеров написала в Twitter.
Anonymous взломал российскую видеоплатформу RuTube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, 90% резервной копии и кластера для восстановления баз сильно пострадали. Это значит, что RuTube, вероятно, исчез навсегда", — говорится в заявлении.

Справка Finance.ua:

  • утром 9 мая в телепрограммах российских спутниковых телеканалов появились антивоенные высказывания, также о кибератаке заявил российский видеохостинг RuTube;
  • российский видеохостинг RuTube, который из-за хакерской атаки 9 мая не работает, обратился к главе Минцифры Украины Федорову на украинском и пообещал новость о возобновлении RuTube «передать на эксклюзивных правах»;
  • по словам источника The Village Russia, близкого к команде RuTube, атака началась около пяти утра — в результате действий хакеров был «полностью удален код сайта», и теперь видеосервис «не подлежит восстановлению»;
  • при этом в RuTube отрицают потерю кода сайта после хакерской атаки. Но признали, что возобновление работы потребует больше времени, чем предполагалось
По материалам: Економічна Правда
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