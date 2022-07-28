Russia Theft Watch подсчитало, сколько россия украла у Украины зерна и стали — Finance.ua
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Russia Theft Watch подсчитало, сколько россия украла у Украины зерна и стали

Аграрный рынок
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С начала войны россия украла у Украины более полумиллиона тонн пшеницы, кукурузы и ячменя, а также более 11 000 тонн стальной продукции на общую сумму свыше $166 млн. Об этом говорится в отчете Russia Theft Watch, на который ссылается The Insider.
Всего в отчете зафиксировано около 50 случаев кражи зерна. Также расследователи обнаружили 28 000 тонн стальной продукции, загруженной на корабли, и около 200 000 тонн металла в порту, который россия может украсть в любой момент.
Отмечается, что сталь в основном была украдена из металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
«Кража украинской стали даст россии средства для содержания своих войск, оружия и припасов и продолжения войны либо непосредственно, либо через продажу вместе с украденным зерном другим государствам или частным лицам», — говорится в отчете.
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Авторы исследования напоминают, что хотя мародерство нарушает международное право, а военные уставы рф запрещают незаконную конфискацию имущества, эта деятельность продолжается, и мир платит за это высокую цену.
Евросоюз уже предупредил, что россия подвергает мир риску голода, а рост цен на сталь усилил мировую инфляцию, и это также повлияет на все страны мира.

Что происходит с украинской металлургией

«Кража и уничтожение сотен тысяч тонн зерна и другой сельхозпродукции только увеличат потери из-за этой войны и перекинутся на многие страны, которые зависят от украинского зерна», — пишут авторы исследования.
Если мировое сообщество не будет пытаться противостоять незаконным действиям россии уже сейчас, последствия будут еще более серьезными и долгосрочными, что усугубит проблемы восстановления мировой экономики после COVID-19, говорится в отчете.
По материалам:
Mind
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