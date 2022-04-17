Румыния запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты — Finance.ua

Румыния запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты

Сегодня 09:46

С воскресенья, 17 апреля, военно-морская администрация Румынии вводит запрет заходить в свои порты кораблям под российским флагом. Об этом сообщает Ziua de Constanta.

Так, сообщается, что под запретом будет заход «любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в россии на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года».

Однако тем российским судам, которые нуждаются в помощи или ищут места для убежища, Румыния разрешит заходить в свои порты.

Также исключение распространяется на корабли, которым нужна аварийная остановка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.