Румыния запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты — Finance.ua
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Румыния запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты

Сегодня 09:46
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С воскресенья, 17 апреля, военно-морская администрация Румынии вводит запрет заходить в свои порты кораблям под российским флагом. Об этом сообщает Ziua de Constanta.
Так, сообщается, что под запретом будет заход «любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в россии на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года».
Однако тем российским судам, которые нуждаются в помощи или ищут места для убежища, Румыния разрешит заходить в свои порты.
Также исключение распространяется на корабли, которым нужна аварийная остановка.

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По материалам: Українські Новини
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