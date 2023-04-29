Румыния все больше заманивает украинских мигрантов на заработки — Finance.ua

Румыния все больше заманивает украинских мигрантов на заработки Сегодня 13:34 — Личные финансы

Румыния все больше заманивает украинских мигрантов на заработки

Украинские беженцы и экономические мигранты все чаще выбирают работу в Румынии. Начиная с зимы граждане Украины стали больше интересоваться вакансиями в Румынии, хотя зарплаты в стране ниже, чем в других странах Европы.

О такой тенденции сообщается в Миграционной платформе EWL.

По мнению экспертов, Румыния может стать новым привлекательным направлением трудовой миграции для граждан Украины благодаря условиям трудоустройства и развитию местной экономики.

Для граждан Украины в Румынии предлагают чаще всего простую физическую работу. Это преимущественно вакансии, не требующие опыта и знания румынского языка. Чаще всего украинцы трудоустраиваются на автоконцерны, производящие комплектующие для европейских автогигантов, а также предприятия пищевой промышленности. В среднем можно заработать 600-670 евро нетто в месяц (24,4-27,2 тыс.грн.).

При этом есть вакансии, требующие определенных профессиональных навыков — работница швейного производства, кондитер или помощник повара. На работу на швейное производство принимают женщин и постарше — 50-55 лет и даже больше. Зарплата составляет 800–900 евро в месяц (32,5–36,5 тыс. грн).

«На вакансии рассматривают и женщин с опытом шитья на дому», — убеждает директор департамента международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Зарплаты

Механики, электрики, сварщики в Румынии могут заработать до 1000 евро (40,6 тыс. грн). Для подтверждения квалификации достаточно украинских документов.

По словам Марцина Колодзейчика, Румыния испытывает значительные кадровые потребности, поэтому использует шанс восполнить дефицит работников.

«У Румынии мощный потенциал развития, ее экономика подобна польской. Сейчас все больше предприятий переносят свое производство в Румынию, в первую очередь это автоконцерны. Поэтому в ближайшее время в румынских предприятиях потребуется все больше работников, а работодатели заинтересованы и охотно берут на работу граждан Украины, для которых процедура трудоустройства в стране проста», — говорит Колодзейчик.

Прогнозы

По средним прогнозам (по ряду источников, включая Всемирный банк и частные инвестиционные компании) годовой темп роста Румынии на следующие пять лет составит от 2,5 до 4,5 процента. Международный валютный фонд ожидает, что румынская экономика в текущем году вырастет на 3,1% за счет финансирования Европейского Союза, стабильности валюты и иностранных инвестиций, что позволит ей опередить соседей, таких как Польша и Венгрия. Опрос Ernst&Young в 2022 году показал, что более половины из 101 иностранной компании планировали учредить или расширить деятельность в Румынии, прежде всего в логистике, что поставило ее на четвертое место в Европе по намерению инвестировать.

Еще год назад, после полномасштабного вторжения, эта страна была транзитной для граждан Украины. Исследование Миграционной платформы EWL «Беженцы из Украины в Польше, Чехии и Румынии», проведенного в мае 2022 года, показало, что в отличие от Польши и Чехии, беженцы из Украины выбирали Румынию, прежде всего, из-за членства этой страны в НАТО (64%). А трудоустройством были заинтересованы — 27% (выше этого показателя в Польше (63%) и Чехии (52%)).

Однако румынские работодатели смогли заинтересовать беженцев из Украины работой благодаря изменению подходов к трудоустройству. Зимой некоторые местные предприятия брали на работу женщин из Украины, обеспечивая бесплатным проживанием их, а также их детей. Таким образом, они смогли заполнить вакансии и одновременно дать беженцам работу в сложное время с отключением света и массовыми ракетными ударами в Украине.

«Пока женщины работали, детьми занимались опекуны. Кроме того, им выдавали купоны на бесплатное питание, включая детей. Соответственно, даже имея зарплату в 450-550 евро, у женщин была возможность заработать и экономить на базовых расходах. В других странах Европы им пришлось бы арендовать жилье для себя и детей за свой счет и покупать продукты, а это дополнительные расходы», — объясняет Марцин Колодзейчик.

В настоящее время некоторые румынские работодатели продолжают выдавать карты на продукты, по которым беженцы могут рассчитаться в магазинах, или обеспечивают бесплатным питанием.

По данным министра труда Румынии Мариуса Будая, из 3,5 млн граждан Украины, прибывших в страну после 24 февраля 2022 года, временно поселились менее 100 тыс. человек. В начале апреля работу в Румынии нашли 6 тысяч украинцев.

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