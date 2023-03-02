Румыния впервые возглавила рейтинг импортеров украинского зерна — Finance.ua
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Румыния впервые возглавила рейтинг импортеров украинского зерна

Казна и Политика
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По итогам 2022 года Румыния поднялась на первую ступеньку в рейтинге топ-10 импортеров украинской агропродукции. Об этом сообщили в парламентском Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.
С 2020 года лидерство в десятке крупнейших импортеров украинского зерна уверенно удерживал Китай. Однако в 2022 году на пик рейтинга вырвалась Румыния, которая в 2021-м не входила даже в топ-20 основных потребителей зерновых.
Если в 2021 году Румыния импортировала украинское зерно на 1,8 млн долларов, то в 2022-м стоимость поставок выросла до 1,243 млрд долларов. При этом доля страны в отечественном экспорте зерновых в прошлом году достигла 13,6% стоимости экспорта этой товарной группы. В то время как доля Китая составляла 12,1%.
Турция, занявшая в 2021 году третье место в списке импортеров украинского зерна, в 2022 году опустилась на 4 строчку с долей в 9,6%. Ее место заняла Испания, доля которой составила 10,8%.
Кроме того, по итогам 2022 года из десятки самых крупных покупателей зерна в Украине исчезли Индонезия, Иран, Пакистан, Ливия и Тунис. Их вытеснили Румыния, Польша, Италия, Венгрия и Южная Корея.
Напомним, несмотря на войну, Украина в 2022 году сохранила свое место в пятерке крупнейших мировых экспортеров аграрной продукции и экспортировала более 40 млн тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки для обеспечения пропитанием сотен миллионов людей по всему миру. Выручка от экспорта этого зерна составила 9,1 млрд долларов.
По материалам:
Діло
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