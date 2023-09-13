Румыния строит бетонные укрытия у границы с Украиной — Finance.ua

Румыния строит бетонные укрытия у границы с Украиной Сегодня 19:14 — Мир

После того как на территории Румынии были обнаружены обломки российского беспилотника, власти страны начали строить два бетонных бомбоубежища, которыми смогут воспользоваться жители приграничных румынских районов.

Об этом пишет агентство AFP.

Министерство обороны Румынии сообщило, что во вторник строительство укрытий начали около 50 румынских военнослужащих.

Они предназначены для защиты жителей региона Плауру, где были обнаружены, вероятно, обломки российского дрона. Этот район граничит с украинским городом Измаил в Одесской области.

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На прошлой неделе румынские власти обнаружили новые фрагменты российского беспилотника, разбившегося на территории Румынии.

Беспилотник был запущен во время атак россии на речные порты Украины, он взорвался всего в сотне метров от румынской границы.

Бухарест также ужесточил контроль за безопасностью своего воздушного пространства.

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