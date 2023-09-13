Румыния строит бетонные укрытия у границы с Украиной — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Румыния строит бетонные укрытия у границы с Украиной

Мир
20
После того как на территории Румынии были обнаружены обломки российского беспилотника, власти страны начали строить два бетонных бомбоубежища, которыми смогут воспользоваться жители приграничных румынских районов.
Об этом пишет агентство AFP.
Министерство обороны Румынии сообщило, что во вторник строительство укрытий начали около 50 румынских военнослужащих.
Они предназначены для защиты жителей региона Плауру, где были обнаружены, вероятно, обломки российского дрона. Этот район граничит с украинским городом Измаил в Одесской области.
Читайте также
На прошлой неделе румынские власти обнаружили новые фрагменты российского беспилотника, разбившегося на территории Румынии.
Беспилотник был запущен во время атак россии на речные порты Украины, он взорвался всего в сотне метров от румынской границы.
Бухарест также ужесточил контроль за безопасностью своего воздушного пространства.

Бомбоубежище «под ключ»: сколько это будет стоить и какие существуют варианты

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.