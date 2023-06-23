Румыния рассматривает возможность направления части доходов энергокомпаний на восстановление энергетической инфраструктуры Украины — Finance.ua

Румыния рассматривает возможность направления части доходов энергокомпаний на восстановление энергетической инфраструктуры Украины Сегодня 14:34 — Энергетика

Румыния рассматривает возможность направления части доходов энергокомпаний на восстановление энергетической инфраструктуры Украины — встречу министров.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне провел встречу с министерством иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску.

Стороны обсудили меры по усилению энергетической безопасности в регионе, а также помощь украинскому энергосектору в восстановлении и отстройке объектов инфраструктуры, разрушенных в результате российских атак.

Особое внимание на встрече министры уделили призыву Министерства энергетики Украины к иностранным партнерам поделиться дополнительными доходами, которые энергетические компании получили в результате развязанной россией войны в Украине, что обусловило существенные скачки цен на энергорынках, а следовательно — незапланированные доходы их игроков.

В ответ на это обращение министр энергетики Румынии Вирджил Даниэль Попеску проинформировал украинскую сторону о готовности румынских коллег рассмотреть эту инициативу.

В ходе встречи в Лондоне Герман Галущенко и Луминица Одобеску обсудили пути и направления реализации соответствующих намерений. Напомним, первым решением о направлении 10%, или EUR12 млн, сверхприбылей на восстановление Украины приняла Международная энергетическая компания Ignitis Group со штаб-квартирой в Вильнюсе (Литва).

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