Румыния построит новый мост на границе с Украиной (фото) — Finance.ua

Румыния построит новый мост на границе с Украиной (фото) Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Румыния решила построить новый мост в Украину через реку Тису, сообщает The Mayor. Речь идет о городе между селом Белая Церковь (Закарпатская область) и Румынским городом — Сигета-Мармация.

За неделю полномасштабного российского вторжения около 42 тысяч человек перешли границу Румынии в соседнем уезде Сучава. По текущим оценкам ООН, в общей сложности около 790 тысяч человек пересекли украинско-румынскую границу. 20,4 тысячи украинцев получили временную защиту в Румынии.

Ситуация, однако, выявила проблему — пограничная инфраструктура между двумя странами в некоторых местах недостаточно развита. Одной из причин является то, что Румыния и Украина не являются крупными торговыми партнерами.

Ранее движение между двумя странами осуществлялось деревянным мостом в приграничном городе Сигета-Мармация, построенном в 2000 году. Новый мост будет состоять из двух параллельных 260-метровых сооружений, с двумя полосами движения в каждом направлении. Стоимость проекта составит около 30 млн евро. Мост планируют построить за два года.

В 2020 году Украина и Румыния договорились открыть пограничный пункт пропуска Белая Церковь — Сигета-Мармация. Утвержденное соглашение предусматривает, что каждая сторона со своей стороны построит собственную дорожно-транспортную инфраструктуру, а мост через Тису будет строить Румыния. В Солотвинском поселковом совете уточнили, что мостовой переход через Тису будут строить на средства ЕС и Румынии.

Новый пограничный переход должен разгрузить имеющиеся в Закарпатье КПП «Дьяково-Халмеу» и «Солотвино» — «Сигета-Мармация» и упростить пересечение границы в обоих направлениях.

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