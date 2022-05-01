Румыния отремонтирует железнодорожный путь, который позволит везти грузы в Украину — Finance.ua
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Румыния отремонтирует железнодорожный путь, который позволит везти грузы в Украину

Сегодня 20:34Мир
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Румыния отремонтирует железнодорожный путь, который позволит везти грузы в УкраинуРумыния отремонтирует железнодорожный путь, который позволит везти грузы в Украину
Министерство транспорта Румынии объявило тендер на ремонт на территории страны железнодорожной линии между селом Джурджулешты в Молдове и портом Галац — для перевозки грузов в и из Украины.
Об этом сообщает digi24.ro со ссылкой на министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну.
«Мы оперативно запустим железнодорожные пути в порту Галац. 19 мая 2022 года истекает срок проведения тендера на ремонт ширококолейной железнодорожной линии между Джурджулешты и портом Галац», — сказал он.
По словам министра, железнодорожная линия позволит перевозить товары в Украину и из Украины через Молдову. Таким образом, этот дунайский порт станет, наряду с портом Констанцы, одним из ключевых пунктов в регионе для перевозки товаров и сырья.
Ремонт этой железнодорожной линии с расширенным путем (3,583 км) и железнодорожной линии с нормальным путем (1,167 км) от порта Галац займет 60 дней с даты подписания контракта. Стоимость работ — 1,289 млн леев (2 млн грн).
Ранее сообщалось, что Румыния направит ВСУ партию оружия из резервов Минобороны.
«Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь», — сообщили представители Минобороны страны.
По материалам: Главком
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