Румыния накопила рекордные 3 млрд газа в своих газохранилищах — Finance.ua
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Румыния накопила рекордные 3 млрд газа в своих газохранилищах

Энергетика
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В преддверии зимы Румынии удалось накопить в своих газохранилищах рекордный объем газа 3 млрд куб. м.
Об этом на Facebook сообщил заместитель министра энергетики Вирджил Попеску.
«Мы превысили 3 миллиарда кубометров природного газа в хранилищах! Абсолютный рекорд!» — написал Попеску.
По его словам, зимой у страны не будет проблем с газом. Население и экономика не пострадают.
Напомним, энергетический кризис в Европе начался за год до российского вторжения в Украину. Кремль, доля которого на рынке газа в 2021 году составляла 40%, ограничивал поставки газа через украинскую газотранспортную систему, а также через газопровод «Ямал-Европа», пытаясь таким образом ускорить запуск газопровода «Северный поток-2». Запуск этого газопровода мог существенно усилить позиции кремля на энергетическом рынке ЕС.
После российского вторжения в Украину россияне продолжали давление на европейский энергетический рынок, ограничивая поставки газа по газопроводу «Северный поток-1». Однако лидеры стран ЕС и Еврокомиссия начали диверсифицировать поставку газа. Поэтому доля россиян на европейском газовом рынке сократилась с 40% до 9%. Страны ЕС продолжают работать над замещением российского газа. Главными источниками поставок в настоящее время являются США, Катар и страны Северной Африки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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