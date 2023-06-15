Румыния хочет продлить ограничения на импорт украинского зерна – СМИ — Finance.ua

Румыния хочет продлить ограничения на импорт украинского зерна – СМИ Сегодня 16:45

Министр по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий Румынии Флорин Барбу будет просить Еврокомиссию продлить ограничения на импорт зерна из Украины до конца года. Как сообщает Euractiv , об этом он сказал во время слушаний в парламенте.

«Запрет действует до 15 сентября. Я проведу дискуссию со своими коллегами из других стран, и мы будем просить продления до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я постараюсь добавить до 10 продуктов», — заявил министр.

В этот список могут быть включены мед и мясо, чтобы румынские фермеры могли продавать местные продукты.

Как сообщал УНИАН, в ряде стран местные фермеры проводили массовые акции протеста из-за импорта к ним дешевой украинской агропродукции, в результате чего они не могли реализовать собственную сельхозпродукцию.

В результате Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния ограничили импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

В ЕС сначала осудили эти решения, однако впоследствии Еврокомиссия достигла с ними соглашения.

В начале июня стало известно, что Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины до 15 сентября 2023 года.

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УНІАН По материалам:

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