Румыния готова поставлять электроэнергию в Молдову, но есть нюансы — Reuters Сегодня 14:34 — Энергетика

Румыния будет продолжать поставлять электроэнергию в Молдову, но сетей между странами недостаточно.

Как сообщает Reuters , президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что его страна готова продолжать поставлять в соседнюю Молдову электроэнергию, поскольку российские обстрелы в Украине наносят ущерб ее энергоснабжению.

Однако имеющихся коммуникаций между странами недостаточно. «До сих пор мы доставили все, о чем нас просили, но сбои происходят, ведь румынско-молдавских сетей абсолютно недостаточно. Большинство электроэнергии, которую передает Румыния, все равно проходит через Украину», — подчеркнул президент Румынии.

УНІАН По материалам:

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