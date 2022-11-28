Румыния готова поставлять электроэнергию в Молдову, но есть нюансы — Reuters — Finance.ua
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Румыния готова поставлять электроэнергию в Молдову, но есть нюансы — Reuters

Энергетика
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Румыния будет продолжать поставлять электроэнергию в Молдову, но сетей между странами недостаточно.
Как сообщает Reuters, президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что его страна готова продолжать поставлять в соседнюю Молдову электроэнергию, поскольку российские обстрелы в Украине наносят ущерб ее энергоснабжению.
Однако имеющихся коммуникаций между странами недостаточно. «До сих пор мы доставили все, о чем нас просили, но сбои происходят, ведь румынско-молдавских сетей абсолютно недостаточно. Большинство электроэнергии, которую передает Румыния, все равно проходит через Украину», — подчеркнул президент Румынии.
По материалам:
УНІАН
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