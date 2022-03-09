Рубль подешевел после открытия торгов в Москве — Finance.ua

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Рубль подешевел после открытия торгов в Москве

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Рубль подешевел после открытия торгов в МосквеРубль подешевел после открытия торгов в Москве
российский рубль упал по отношению к доллару после открытия местных торгов впервые на этой неделе. Валюта упала на 7,8% до 113,9 доллара по сравнению с закрытием в пятницу, когда московская биржа заявила, что временно приостановит торги.
Об этом сообщает Bloomberg.
В оффшорной торговле перед открытием ориентировочный спред между спросом и предложением составил 7,4% от цены предложения, что позволяет предположить, что фактических сделок может быть немного.
российский рубль котировался в офшорной по 130 рублей за доллар.
На наличном рынке в Москве курс доллара достигает 200 рублей в продаже.
При этом во многих обменниках в России закончилась валюта, они не открываются, поскольку пусты. А Банк России принял решение «в связи со сложной ситуацией» не открывать торги акциями.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: РБК-Україна
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