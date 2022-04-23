Rozetka возобновила работу почти 50% отделений — Finance.ua
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Rozetka возобновила работу почти 50% отделений

Сегодня 09:15Фондовый рынок
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Rozetka возобновила работу почти 50% отделенийRozetka возобновила работу почти 50% отделений
По состоянию на 20 апреля 2022 года, Rozetka возобновила работу 118 из 270 точек выдачи товаров.
Об этом сообщили представители компании.
В частности, речь идет о 48 городах Украины. В список вошли Харьков, Чернигов, Сумы. Как отмечают в компании, планируется открытие точек выдачи в наиболее пострадавших от боевых действий регионах Киевщины.
Доставка заказов на точки выдачи по-прежнему бесплатная.
Пункты работают по графику: 10:00-18:00 (в зависимости от зоны военных действий).
В Rozetka уточняют, что до войны в Украине было 270 точек выдачи. Таким образом, компания возобновила работу почти половины из них.
Ритейлер также вернул свою доставку в Киеве, Львове, Одессе, Днепре. Заказы доставляются во все активные отделения «Новой почты» и «Укрпочты».
«Прежде всего, точки выдачи сосредоточены на заказах, сделанных через сайт и товарах первой необходимости, бытовой химии, товарах гигиены, зоотоварах, детском питании и т.д. С 12 апреля снова открылся флагман бренда — самый большой магазин на проспекте Степана Бандеры в Киеве», — комментируют представители Rozetka.
Владислав Чечеткин отмечает, что величайшее счастье для компании в трудные времена — возможность снова возвращать людей к работе. Согласно его словам, за очередную неделю апреля «еще 400 специалистов снова вышли на свои рабочие места, а Rozetka продолжает расти».
Напомним, из-за полномасштабной войны, начатой рф, компания Rozetka переживает непростые времена. Как ранее уже рассказывал ее основатель, компания практически остановила свою деятельность: заблокированные склады, уничтоженные магазины, неработающая доставка. Оборот упал с 4 млрд грн. до 23 млн грн.
По материалам: ain.ua
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