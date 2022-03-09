Rozetka возобновила доставку товаров на «Новую почту» — Finance.ua

Rozetka возобновила доставку товаров на «Новую почту»

Сегодня 11:11 — Фондовый рынок

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua возобновил доставку заказов в работающие отделения компании «Новая почта».

Как сообщает пресс-служба компании, список доступных отделений постоянно обновляется, его можно просмотреть при оформлении заказа на сайте.

«Примерный срок отгрузки товаров со склада — два-три дня. Сроки отправки и доставки в отделение зависят от общей ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день заказы доступны только с предоплатой.

Напомним, в 2022 году онлайн-ритейлер Rozetka впервые за восемь лет не зафиксировал рост продаж тематических товаров 23 февраля.

Ранее сообщалось, что Rozetka запустила собственную оплату частями. Любой покупатель может приобрести товар в рассрочку без привязки к карте любого банка.

При этом чтобы пройти авторизацию, нужно воспользоваться BankID любого банка.

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