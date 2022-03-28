Rozetka изменила условия для своих клиентов — Finance.ua

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Rozetka изменила условия для своих клиентов

Сегодня 09:18Личные финансы
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Rozetka изменила условия для своих клиентовRozetka изменила условия для своих клиентов, rau.ua
Из-за неспособности выполнить оплаченные пользователями заранее услуги, крупнейшая торговая онлайн-площадка Украины Rozetka не будет обслуживать подписки Premium, предоплаченные своими постоянными клиентами.
Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.
«Уважаемые владельцы Premium, в связи с обстоятельствами, мы вынуждены временно остановить действие подписки Premium. Бесплатная доставка пока не будет доступна. После нормализации ситуации действие вашей подписки будет возобновлено и продлено на столько дней, сколько оно было неактивным», — отметили в компании.
Отметим, практически доставка в рамках Premium-подписки не работала с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас компания только официально уведомила об этом своих клиентов и дала разъяснения по этому поводу.
До войны стоимость сервиса Rozetka Premium составляла 149 грн. на три месяца или 399 грн. на 12 месяцев и предусматривала бесплатную доставку товаров в течение указанного срока.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Сьогодні
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