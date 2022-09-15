Рост учетной ставки позволил банкам зарабатывать 3,3 млрд грн в месяц на депозитных сертификатах НБУ — Finance.ua

Рост учетной ставки позволил банкам зарабатывать 3,3 млрд грн в месяц на депозитных сертификатах НБУ Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Рост учетной ставки позволил банкам зарабатывать 3,3 млрд грн в месяц на депозитных сертификатах НБУ

Повышение учетной ставки Национальным банком в июне до 25% позволило украинским банкам неплохо зарабатывать. Речь идет о вложениях свободных средств в депозитные сертификаты НБУ, проценты по которым выросли до 23% годовых. Только в июле финучреждения заработали таким образом 3,3 млрд грн.

Об этом пишет «Forbes Украина».

Всего банки держат в депозитных сертификатах НБУ более 200 млрд грн. Топ-10 банков, которые больше всего заработали на процентах по таким вкладам в июле, возглавили ПриватБанк (601 млн грн), Укрсиббанк (434 млн грн) и Райффайзен Банк (370 млн грн в месяц). Также в десятку входят:

Ситибанк — 287 млн ​​грн;

Креди Агриколь Банк — 225 млн грн;

ОТП Банк — 189 млн грн;

Универсал Банк — 180 млн грн;

Укрэксимбанк — 122 млн грн;

Таскомбанк — 98 млн грн;

Альфа-Банк — 81 млн грн.

Заработок на депсертификатах НБУ, судя по отчетности, не является основным для этих банков. Средняя его доля в чистых процентных доходах — 7%, или от 2% в Альфа-Банк е до 20% в Ситибанке.

Эксперты подчеркивают, что такие доходы — ситуативные и временные.

Преимущественно так зарабатывают банки, обладающие избыточной ликвидностью, поскольку НБУ в любой момент может изменить правила рынка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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