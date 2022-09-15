Рост учетной ставки позволил банкам зарабатывать 3,3 млрд грн в месяц на депозитных сертификатах НБУ — Finance.ua
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Рост учетной ставки позволил банкам зарабатывать 3,3 млрд грн в месяц на депозитных сертификатах НБУ

Фондовый рынок
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Рост учетной ставки позволил банкам зарабатывать 3,3 млрд грн в месяц на депозитных сертификатах НБУ
Рост учетной ставки позволил банкам зарабатывать 3,3 млрд грн в месяц на депозитных сертификатах НБУ
Повышение учетной ставки Национальным банком в июне до 25% позволило украинским банкам неплохо зарабатывать. Речь идет о вложениях свободных средств в депозитные сертификаты НБУ, проценты по которым выросли до 23% годовых. Только в июле финучреждения заработали таким образом 3,3 млрд грн.
Об этом пишет «Forbes Украина».
Всего банки держат в депозитных сертификатах НБУ более 200 млрд грн. Топ-10 банков, которые больше всего заработали на процентах по таким вкладам в июле, возглавили ПриватБанк (601 млн грн), Укрсиббанк (434 млн грн) и Райффайзен Банк (370 млн грн в месяц). Также в десятку входят:
  • Ситибанк — 287 млн ​​грн;
  • Креди Агриколь Банк — 225 млн грн;
  • ОТП Банк — 189 млн грн;
  • Универсал Банк — 180 млн грн;
  • Укрэксимбанк — 122 млн грн;
  • Таскомбанк — 98 млн грн;
  • Альфа-Банк — 81 млн грн.
Заработок на депсертификатах НБУ, судя по отчетности, не является основным для этих банков. Средняя его доля в чистых процентных доходах — 7%, или от 2% в Альфа-Банке до 20% в Ситибанке.
Эксперты подчеркивают, что такие доходы — ситуативные и временные.
Преимущественно так зарабатывают банки, обладающие избыточной ликвидностью, поскольку НБУ в любой момент может изменить правила рынка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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