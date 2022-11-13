Рост количества пассажиров и тарифов: Ryanair дал прогноз на ближайшие годы — Finance.ua

Рост количества пассажиров и тарифов: Ryanair дал прогноз на ближайшие годы Сегодня 23:14 — Фондовый рынок

Ryanair сообщила о своей самой большой прибыли за летний сезон. Авиакомпания ожидает очень сильного роста пассажиров и тарифов в ближайшие годы, поскольку клиенты переключаются с более дорогих самолетов ее конкурентов.

Об этом сообщает Reuters

Однако Ryanair предупредил, что восстановление Европы по-прежнему подвержено потрясениям, вызванным COVID-19 и вторжением россии в Украину.

Ирландская авиакомпания, крупнейшая в Европе по количеству пассажиров, заработала 1,371 млрд евро за шесть месяцев до конца сентября первой половины финансового года. Это превышает предыдущий рекорд первого полугодия 2017 в 1,29 млрд евро.

«Опасения по поводу влияния рецессии и роста инфляции потребительских цен на бизнес-модель Ryanair сильно преувеличены», — заявил генеральный директор Майкл О’Лири.

По его словам, сильные фундаментальные показатели будут продолжать поддерживать «устойчивый рост трафика и среднего тарифа как минимум в течение следующих 18 месяцев». Прибыль и объемы перевозок ожидают «очень сильный рост» к 2025 году при условии, что цены на нефть останутся относительно стабильными, добавил он.

Убыточная зима, в течение которой Ryanair надеется увеличить трафик на 10% по сравнению с доковидным уровнем, вероятно, снизит прибыль 1,0-1,2 млрд евро за финансовый год, который истекает 31 марта.

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О’Лири сказал, что квартал с июля по сентябрь продемонстрировал рост в масштабах, которые он никогда не видел: рост трафика на 15% в сочетании с повышением тарифов на 14% благодаря сочетанию отложенного спроса и сокращению конкурентов после COVID.

По его словам, заказы в ноябре и декабре остаются высокими, но на первые три месяца 2023 мало информации.

В последние недели несколько конкурентов представили оптимистичные прогнозы: Wizz Air, владелец British Airways IAG и Lufthansa заявили, что наблюдают продолжающийся рост продаж билетов, несмотря на опасения инфляции.

Финансовый директор Нил Сорахан сказал, что Ryanair ожидает «значительную консолидацию и некоторые неудачи авиакомпаний» в течение следующих 3-4 лет, а О’Лири сказал, что Ryanair может остаться единственным крупным бюджетным перевозчиком в Европе.

Ryanair планирует увеличить количество пассажиров со 168 млн пассажиров в этом финансовом году до 185 млн в следующем.

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