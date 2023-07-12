Рост цен в Украине замедлился: НБУ назвал причины снижения инфляции — Finance.ua

Рост цен в Украине замедлился: НБУ назвал причины снижения инфляции Сегодня 21:22 — Личные финансы

Рост цен в Украине замедлился: НБУ назвал причины снижения инфляции

В июне 2023 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлялась до 12,8% с 15,3% в мае. Темпы роста цен были существенно ниже прогноза Национального банка Украины.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

«Замедление инфляции было обусловлено большим предложением продовольствия и горючего, снижением мировых цен на товарных рынках, а также улучшением инфляционных и курсовых ожиданий на фоне устойчивой ситуации на наличном валютном рынке», — говорится в сообщении.

По данным НБУ, базовая инфляция в июне снизилась до 13,7% г/г с 15,6% г/г в мае.

Подорожание обработанных продовольственных товаров и дальше стремительно замедлялось (до 14,7% г/г). Такая динамика прежде всего отражала снижение давления на расходы бизнеса, в частности на логистику, а также сырье и энергию, учитывая их достаточное предложение. В частности, медленнее росли цены на хлеб и хлебопродукты.

Кроме того, на фоне снижения мировых цен и слабого спроса, а также неопределенности по ограничению экспорта в соседние страны ЕС более низкими темпами дорожали молочные продукты, а подсолнечное масло в годовом исчислении подешевело. Курсовая устойчивость способствовала снижению темпов роста цен на продукты, имеющие значительную долю импорта в себестоимости, в том числе на рыбные изделия.

Рост цен на большинство непродовольственных товаров замедлился (до 12,2%) под влиянием улучшения инфляционных и курсовых ожиданий на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке. В результате более низкими темпами росли цены на мебель, бытовую технику, посуду, одежду и обувь, автомобили, электронику и товары личного ухода.

Темпы роста стоимости услуг также снижались (до 14,2% г/г). Медленнее дорожали услуги кафе и ресторанов, медицинских заведений, салонов красоты и ветеринарных клиник. Это связано с уменьшением давления на издержки бизнеса и устойчивой ситуацией на валютном рынке. Зато ускорилось подорожание услуг гостиниц, телекоммуникационных, финансовых и страховых компаний, что может, в частности, объясняться отражением понесенных ранее расходов, а также постепенным восстановлением спроса.

Темпы роста цен на сырые продукты питания уменьшились до 18,2% г/г.

Молоко, свинина и курятина дорожали более низкими темпами в результате сдержанного спроса, а яйца — благодаря расширению предложения. На фоне низких экспортных цен и достаточных запасов зерновых медленнее росли цены на крупы и муку. Кроме того, замедлилось подорожание сахара под влиянием уменьшения мировых цен и достаточного предложения на внутреннем рынке. Благодаря достаточному предложению и устойчивой ситуации на валютном рынке медленнее росли цены на овощи и фрукты.

Рост административно регулируемых цен ускорился до 12,5% г/г. Такая динамика, прежде всего, обуславливалась повышением тарифов на электроэнергию для населения. Подорожание алкогольных напитков замедлилось под влиянием устойчивой ситуации на валютном рынке. Помимо курсового фактора это, вероятно, отражало давление со стороны теневого предложения.

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Учитывая снижение стоимости горючего, рост цен на транспортные услуги и дальше замедлялся. Кроме того, административную инфляцию по-прежнему удерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.

Углубилось падение цен на горючее — до 20,3% г/г. Это объясняется снижением цен на нефть, значительными запасами, накопленными в преддверии повышения акцизов, а также усилением конкуренции и высокой базой сравнения.

По итогам первого полугодия инфляция в Украине стремительно замедлилась. Этому в значительной степени способствовали меры НБУ по обеспечению курсовой устойчивости, достаточное внутреннее предложение продовольственных товаров и горючего, снижение мировых цен на товарных рынках, в том числе и на энергоносители, а также быстрое приспособление бизнеса к новым вызовам войны.

Потенциал к снижению инфляции, хоть и более умеренными темпами, сохраняется и дальше. В то же время в условиях войны высоки и риски усиления проинфляционного давления, в частности из-за разрушения инфраструктуры и экологических терактов со стороны россии. Так, последствия разрушения Каховской ГЭС пока не отразились на потребительской инфляции, но могут оказать негативные эффекты впоследствии. Давление на потребительские цены также может усилиться из-за изменений в ценообразовании на рынке электроэнергии для небытовых потребителей.

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