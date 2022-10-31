Рост цен в Польше установил рекорд — Finance.ua

Рост цен в Польше установил рекорд Сегодня 19:17 — Мир

Цены на потребительские товары и услуги в октябре 2022 года в годовом исчислении выросли на 17,9%, а по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,8% — это очередной рекорд.

Таковы данные Главного управления статистики, пишет Европейская правда.

В октябре 2022 года больше всего подорожало топливо для частного транспорта.

По сравнению с сентябрем 2021 года оно выросло на 19,5%, а по сравнению с сентябрем 2022 года — на 4,1%.

Очередной рост цен зафиксирован на потребительские товары и услуги — на 1,8% по сравнению с сентябрем 2022 года. В секторе цен на энергоносители рост составил 2%.

В сентябре Главное статистическое управление обнародовало быструю оценку инфляции. Выяснилось, что этот коэффициент составил 17,2%, что является еще одним повышением. В августе инфляция составила 16,1%, в июле — 15,6%.

Цены на потребительские товары и услуги в сентябре 2022 года в годовом исчислении выросли на 17,2%, а по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,6%, сообщило Главное управление статистики.

Європейська правда По материалам:

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