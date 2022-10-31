Рост цен в Польше установил рекорд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рост цен в Польше установил рекорд

Мир
137
Цены на потребительские товары и услуги в октябре 2022 года в годовом исчислении выросли на 17,9%, а по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,8% — это очередной рекорд.
Таковы данные Главного управления статистики, пишет Европейская правда.
В октябре 2022 года больше всего подорожало топливо для частного транспорта.
По сравнению с сентябрем 2021 года оно выросло на 19,5%, а по сравнению с сентябрем 2022 года — на 4,1%.
Очередной рост цен зафиксирован на потребительские товары и услуги — на 1,8% по сравнению с сентябрем 2022 года. В секторе цен на энергоносители рост составил 2%.
В сентябре Главное статистическое управление обнародовало быструю оценку инфляции. Выяснилось, что этот коэффициент составил 17,2%, что является еще одним повышением. В августе инфляция составила 16,1%, в июле — 15,6%.
Цены на потребительские товары и услуги в сентябре 2022 года в годовом исчислении выросли на 17,2%, а по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,6%, сообщило Главное управление статистики.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.