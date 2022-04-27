Рост цен на товары и энергоносители может длиться до 2024 года — Finance.ua

Рост цен на товары и энергоносители может длиться до 2024 года

Сегодня 20:23 — Личные финансы

Рост цен на товары и энергоносители может длиться до 2024 года

Во вторник группа Всемирного банка сообщила, что рост цен на продукты питания и энергоносители, ухудшившийся войной в Украине, может продолжаться до конца 2024 года из-за перебоев в торговле и производстве.

Об этом передает Bloomberg

Ожидается, что рост цен на энергоносители, самый большой со времен нефтяного кризиса 1973 года, превысит 50% в 2022 году, а затем ослабнет в 2023 и 2024 годах.

А цены на продукцию сельского хозяйства и металлы возрастут почти на 20% в 2022 году, а затем в следующих годах увеличатся на высоком уровне.

«Вообще это самый большой товарный шок, который мы испытали с 1970-х годов», — сказал в заявлении Индермит Гилл, вице-президент Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институций.

Согласно отчету, война может привести к длительной инфляции и задержке перехода на чистую энергию, поскольку страны ищут альтернативные торговые пути и наращивают производство товаров. Резкий рост цен на энергоносители и стоимость удобрений может привести к дефициту продовольствия и остановить прогресс в сокращении глобальной бедности.

По прогнозам банка, цены на пшеницу возрастут более чем на 40%, достигнув исторического максимума в номинальном выражении в этом году, что будет оказывать давление на развивающиеся страны, которые полагаются на импорт, особенно Украины и россии.

«Хотя перспективы на товарных рынках в значительной степени зависят от продолжительности войны в Украине и масштабов санкций, предполагается, что каналы влияния на товарные рынки, вероятно, сохранятся», — отмечают аналитики в отчете.

«Это будет иметь длительные последствия», — сказал Джон Баффес, старший экономист группы перспектив Всемирного банка. Высокие цены повлияют на производство и качество пищевых продуктов, влияя на доступность продуктов питания, доходы в сельской местности и средства к существованию бедных".

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