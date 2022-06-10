Рост цен на продукты в мае замедлился: что подорожало больше всего — Finance.ua

Рост цен на продукты в мае замедлился: что подорожало больше всего

Сегодня 08:11 — Личные финансы

Рост цен на продукты в мае замедлился: что подорожало больше всего

Средние цены на продукты питания в мае 2022 года по сравнению с апрелем года выросли 2,6%. Это меньше чем в апреле, когда продукты подорожали на 4,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: фрукты — на 11,5%, Рыба и рыбопродукты — на 5,9%, овощи — на 5,4%, хлеб и хлебопродукты — на 3,7%, макаронные изделия — на 3,2%,

В то же время яйца подешевели на 21,2%, сахар — на 1,3%.

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