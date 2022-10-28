Рост цен на куриные яйца остановился — Минагрополитики — Finance.ua
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Рост цен на куриные яйца остановился — Минагрополитики

Личные финансы
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Рост цен на куриные яйца остановился — Минагрополитики
Рост цен на куриные яйца остановился — Минагрополитики
Закупочные цены на тендерах на куриные яйца стабилизировались, рост, как и ожидалось, почти остановился.
Об этом сообщили в Минагрополитики.
20 октября средняя закупочная цена в торговых сетях составила 59,6 грн за 1 десяток, а 27 октября цена составляла 60,1 грн за 1 десяток.
Производители восстанавливают поголовье птицы для обеспечения спроса и стабилизации рынка.
«Ориентировочно до конца года посадят как минимум +6,5 млн шт. птицы, что на 35-40% больше по сравнению с поголовьем сентября. С момента посадки до старта полноценного сноса яиц проходит 150 дней (5 месяцев). Мы можем ожидать снижения цены до экономически обоснованной. Мы вышли на ценовое плато, а когда увеличится поголовье кур-несушек, ожидаем снижения цены», — отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
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На рост цены повлиял сезонный спрос, значительное сокращение поголовья кур и падение производства, из-за военных действий предприятия значительно сократили или прекратили свою деятельность. Из-за войны была частично приостановлена инкубация яйца для получения молодняка птицы.
Наибольший процент падения производства был зафиксирован в апреле 2022 года.
С начала сентября 2022 года динамика цена на яйца выросла с 29,91 грн за 1 дес. в среднем по Украине до 62,01 грн. по состоянию на 27 октября. При этом самый большой прирост (16% к предыдущей неделе) наблюдался 7 октября к цене, зафиксированной 30 сентября.
В настоящее время рост розничной цены существенно замедляется, если неделю назад цена выросла на 9 п.п., то по состоянию на сегодняшний день цена выросла на 4 п.п.
График: Минагрополитики
График: Минагрополитики

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По материалам:
Finance.ua
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