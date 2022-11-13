Рост цен компенсируют: в правительстве анонсировали индексацию пенсий весной следующего года — Finance.ua
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Рост цен компенсируют: в правительстве анонсировали индексацию пенсий весной следующего года

Личные финансы
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Плановая индексация пенсий в Украине ожидается в марте 2023 года, как предусмотрено законодательством. Рост цен будет компенсирован.
Об этом сообщает в заявлении министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.
По ее словам, финансовое состояние Пенсионного фонда сейчас удовлетворительное, дефицита нет, все пенсии выплачиваются вовремя.
«И мы убеждены, что именно так будет в следующем году. И мы планируем уверенно индексацию пенсий на уровень инфляции. То есть пенсионеры уже с марта смогут почувствовать рост или по крайней мере выравнивание на уровень инфляции своих пенсий», — сказала она.
По материалам:
РБК-Україна
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