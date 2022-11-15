Российская атака на энергосистему Украины повлияет и на энергосистемы стран-соседей — Finance.ua

Российская атака на энергосистему Украины повлияет и на энергосистемы стран-соседей Сегодня 11:11 — Энергетика

Массированный обстрел российскими войсками энергетической инфраструктуры Украины во вторник, 15 ноября, может оказать влияние и на энергосистемы некоторых соседних стран.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей», — написал глава Минэнерго.

Он отметил, что этот обстрел энергосистемы стал самым массированным с начала войны.

Враг попадает по всей украинской энергосистеме как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Во всех областях ввели аварийные отключения.

«После поражений на военной и международной аренах враг предпринимает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы», — подчеркнул Галущенко.

Министр призвал украинцев отнестись с пониманием к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие и доверять энергетикам и ВСУ.

россияне во вторник, 15 ноября, массированным ракетным обстрелом попали в объекты критической инфраструктуры в ряде областных центров — частично обесточены Львов, Житомир, Ровно, Хмельницкий, Харьков и другие города.

Економічна Правда По материалам:

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