россия приостанавливает участие в зерновой сделке — Finance.ua

россия приостанавливает участие в зерновой сделке Сегодня 11:10 — Казна и Политика

рф приостанавливает свое участие в зерновой сделке после взрывов в севастопольском порту, где находятся корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Об этом сообщили в Минобороны рф, передает ТАСС.

В сообщение говорится, что вследствие атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованный в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Также ранее в Минобороны рф сообщили об ударе по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, использовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все беспилотники якобы были уничтожены.

Напомним:

Министерство обороны государства-террориста заявило , что военные ВМС Британии взорвали газопровод «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в прошлом месяце.

Економічна Правда По материалам:

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