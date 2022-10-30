россия приостанавливает участие в зерновой сделке — Finance.ua

россия приостанавливает участие в зерновой сделке
рф приостанавливает свое участие в зерновой сделке после взрывов в севастопольском порту, где находятся корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Об этом сообщили в Минобороны рф, передает ТАСС.
В сообщение говорится, что вследствие атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованный в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Также ранее в Минобороны рф сообщили об ударе по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, использовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все беспилотники якобы были уничтожены.
Напомним:
Министерство обороны государства-террориста заявило, что военные ВМС Британии взорвали газопровод «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в прошлом месяце.
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