Россию ждет «очень сложная ситуация» в ближайшие годы — глава Счетной палаты рф

Сегодня 09:49

Глава Счетной палаты рф Алексей Кудрин предвидит «очень сложную ситуацию» для россии в ближайшие 2 года, только по базовому сценарию россияне ожидают в этом году падение ВВП в 8,8%.

Об этом сообщает российское СМИ РБК со ссылкой на его слова на заседании Совета законодателей.

Консервативные прогнозы россиян оценивают падение ВВП в 12,4%. Дополнительные расходы на поддержку экономики превысят 53 миллиарда долларов (4 трлн руб).

«Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации», — сказал глава российской СП. Нынешний кризис будет больше, чем кризис 2009 года или пандемический кризис, добавил он.

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