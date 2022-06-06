Российскую нефть перегружают посреди океана, чтобы перенаправить из Европы — Finance.ua

Российскую нефть перегружают посреди океана, чтобы перенаправить из Европы

Сегодня 20:21 — Энергетика

Российскую нефть, которую необходимо перенаправить из Европы новым клиентам в Азии, перегружают посреди Атлантического океана, хотя традиционно перегрузки проводят в прибрежных водах из соображений сохранности.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои данные отслеживания.

Перемещение нефтяных грузов на крупные суда — обычная операция, но большинство перегрузок происходит в защищенных (прибрежных) водах, где риски разлива нефти значительно уменьшаются.

Отказ от российской нефти некоторыми европейскими нефтеперерабатывающими предприятиями уже вынуждает перемещать значительные объемы, предназначенные для Европы, покупателям на гораздо более дальние расстояния, особенно в Индии.

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При этом, перевозки грузов в середине океана могут стать более распространенными, если покупатели и продавцы начнут пытаться маскировать направления экспорта российской нефти.

Так, 26-27 мая танкер Zhen I выгрузил свой груз в супертанкер Lauren II в водах в 500 км от острова Мадейра — это первая перегрузка, зафиксированная в открытых водах. Теперь танкер вернулся на Балтийское море, где должен загрузить свой следующий груз из российского Приморска. Lauren II дрейфует посреди Атлантического океана, возможно, в ожидании передачи другого груза.

Отмечается, что корабль такого размера, как Lauren II, может вместить до трех грузов размера, которые обычно перевозит судно вроде Zhen I. Это делает их гораздо более экономичным вариантом для перевозки нефти на очень большие расстояния.

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