Российское вторжение в Украину сильно замедлит рост мировой экономики, - Morgan Stanley — Finance.ua
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Российское вторжение в Украину сильно замедлит рост мировой экономики, - Morgan Stanley

Сегодня 20:36Казна и Политика
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Morgan Stanley прогнозирует, что глобальный экономический рост в этом году составит менее половины роста 2021 года. Это произойдет из-за рисков, связанных с российско-украинской войной и всплеском COVID-19 в Китае.
Об этом сообщает Reuters.
Компания ожидает, что глобальный рост составит 2,9% по сравнению с ростом на 6,2% в 2021 году в годовом исчислении.
Цены на сырьевые товары и нефть взлетели до небес после того, как рф была подвергнута западным санкциям за ее вторжение в Украину, что усилило инфляционное давление во всем мире и побудило правительства и центральные банки пересмотреть свою денежно-кредитную политику.
Поскольку разрешение российского кризиса выглядит маловероятным, а мировые центральные банки уже пытаются замедлить рост, чтобы укротить инфляцию, экономисты Morgan Stanley ожидают, что потенциал роста экономики будет ограниченным.
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Более жесткие ограничения в связи с COVID-19 в Китае привели к остановке промышленного производства и ограничению внутреннего спроса, что нанесло ущерб его экономике, поскольку рост экспорта замедлился до самого низкого уровня почти за два года.
На прошлой неделе центральные банки США и Великобритании присоединились к другим крупным экономикам, чтобы поднять процентные ставки в попытке справиться с всплеском инфляции, который они назвали временным после постпандемического восстановления мировой экономики, до того, как вторжение россии в Украину вызвало рост цены на энергоносители.
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Morgan Stanley заявил, что более медленный глобальный рост имеет широкую основу, и единственными двумя крупными экономиками, где компания не видит существенного замедления, являются Япония и Индия.
«Сейчас мы не видим, чтобы мировой ВВП возвращался к докризисному тренду в прогнозируемый период», — добавили в Morgan Stanley.
По материалам: РБК-Україна
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