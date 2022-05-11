Российское вторжение в Украину сильно замедлит рост мировой экономики, - Morgan Stanley — Finance.ua

Российское вторжение в Украину сильно замедлит рост мировой экономики, - Morgan Stanley

Сегодня 20:36 — Казна и Политика

Morgan Stanley прогнозирует, что глобальный экономический рост в этом году составит менее половины роста 2021 года. Это произойдет из-за рисков, связанных с российско-украинской войной и всплеском COVID-19 в Китае.

Об этом сообщает Reuters

Компания ожидает, что глобальный рост составит 2,9% по сравнению с ростом на 6,2% в 2021 году в годовом исчислении.

Цены на сырьевые товары и нефть взлетели до небес после того, как рф была подвергнута западным санкциям за ее вторжение в Украину, что усилило инфляционное давление во всем мире и побудило правительства и центральные банки пересмотреть свою денежно-кредитную политику.

Поскольку разрешение российского кризиса выглядит маловероятным, а мировые центральные банки уже пытаются замедлить рост, чтобы укротить инфляцию, экономисты Morgan Stanley ожидают, что потенциал роста экономики будет ограниченным.

Читайте также Fitch назвали главный вызов для Украины

Более жесткие ограничения в связи с COVID-19 в Китае привели к остановке промышленного производства и ограничению внутреннего спроса, что нанесло ущерб его экономике, поскольку рост экспорта замедлился до самого низкого уровня почти за два года.

На прошлой неделе центральные банки США и Великобритании присоединились к другим крупным экономикам, чтобы поднять процентные ставки в попытке справиться с всплеском инфляции, который они назвали временным после постпандемического восстановления мировой экономики, до того, как вторжение россии в Украину вызвало рост цены на энергоносители.

Morgan Stanley заявил, что более медленный глобальный рост имеет широкую основу, и единственными двумя крупными экономиками, где компания не видит существенного замедления, являются Япония и Индия.

«Сейчас мы не видим, чтобы мировой ВВП возвращался к докризисному тренду в прогнозируемый период», — добавили в Morgan Stanley.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.