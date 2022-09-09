Российский завод Mercedes-Benz могут купить китайцы — Finance.ua
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Российский завод Mercedes-Benz могут купить китайцы

Фондовый рынок
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Завод компании Mercedes-Benz в подмосковном Есипове может достаться какой-то китайской компании, производящей автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Какая именно фирма намерена приобрести подмосковную площадку, пока не сообщается.
При этом ранее речь шла о том, что покупателем остановившегося предприятия может стать крупный российский автодилер.
Однако и без немецкого концерна предприятие под Москвой простаивать не будет: сейчас идет работа по подбору надежной китайской компании, имеющей стабильные показатели продаж.
По словам Воробьева, ситуация с заводом должна разрешиться до конца нынешнего года.
Несмотря на неопределенность, связанную с его дальнейшей судьбой, губернатор рассчитывает, что Mercedes заработает в том или ином виде.
О том, что Mercedes-Benz намерена избавиться от российского завода, сообщили инсайдеры в конце августа. Однако тогда отмечалось, что новым хозяином может стать дилерская компания «Автодом», и сделка почти завершена.
Кроме производственной площадки, немцы также собираются продать офисные дома в Вешках. Напомним, что строительство завода, принадлежащего «Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус», началось в 2017 году, а конвейер запустили весной 2019-го. Объем вложений в него составил около 250 миллионов долларов.
По материалам:
Autoconsulting
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